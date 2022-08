Nam thanh niên bị giết sau khi xô xát với gia đình nhà người yêu

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra trưa 5/8 tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang ngay sau đó đã tạm giữ Nguyễn Văn Đường (SN 1964), nghi phạm giết người trong vụ việc này.

Cơ quan chức năng cho hay, anh Việt (SN 2020, ở Yên Thế, Bắc Giang) có quan hệ tình cảm với cháu N (SN 2007) nhưng bị gia đình thiếu nữ ngăn cấm.

Trưa 5/8, Việt đến rủ người yêu đi làm tại khu công nghiệp ở huyện Việt Yên nhưng mẹ cháu N không cho nên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Nguyễn Văn Đường (họ hàng với nhà cháu N) cũng đến can ngăn.

Quá trình này, Việt lấy dao chọc tiết lợn trong nhà bạn gái ra đâm vào vai phải của Đường rồi bỏ chạy. Đường sau đó đuổi theo, dùng thanh xiên kim loại (để nướng thực phẩm) phi trúng người Việt khiến nạn nhân tử vong.

Người dân khi phát hiện thi thể nạn nhân đã lập tức báo công an. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Đường về hành vi giết người.

Chặn bắt nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Vào 19h30 ngày 5/8, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nhận được tin báo của Công an tỉnh Yên Bái có đối tượng Vũ Văn Hùng (sinh năm 1987), trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế Hạ (Văn Yên, Yên Bái) là nghi phạm giết người, đang trên đường bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Vũ Văn Hùng tại cơ quan Công an huyện Bảo Thắng. (Ảnh: THBT)

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an huyện Bảo Thắng đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường trên địa bàn. Đến 22h45 cùng ngày, tại nút giao Phố Lu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ được đối tượng Hùng đang trên xe khách đến thành phố Lào Cai.

Tại cơ quan Công an huyện Bảo Thắng, đối tượng Hùng khai nhận: Vào khoảng 17h30 ngày 5/8, tại khu vực đường Rãnh Cày sát bờ sông Hồng thuộc thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông (Văn Yên, Yên Bái), do mâu thuẫn cá nhân, Hùng đã dùng dao đâm trọng thương anh C.X.N, trú tại Cầu Vải, xã Mậu Đông (Văn Yên, Yên Bái) rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Anh C.X.N được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, anh C.X.N đã tử vong.

Vũ Văn Hùng là đối tượng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản và nghiện hút ma túy; vừa mãn hạn tù, đối tượng lại tiếp tục gây án nghiêm trọng.



Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Người nhà bệnh nhân cầm dao đâm bác sĩ

Chiều 6/8, nguồn tin của Dân Việt cho biết, sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định lại xảy ra một vụ hành hung bác sĩ.

Theo nguồn tin, một nữ bệnh nhân được điều trị trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, Sp02 61%, thở oxy mask 15l/phút. Bệnh nhân này muốn đi tiểu nhưng bác sĩ điều trị giải thích rằng tình trạng này không thể đưa đến nhà vệ sinh. Điều dưỡng đưa bô cho bệnh nhân để đi tiểu tại giường.

Tuy nhiên, một người đàn ông (người nhà của nữ bệnh nhân) nhất quyết không đồng ý, quát tháo và bỏ ra ngoài.

Một lát sau, người đàn ông quay lại, cầm theo dao bấm, đâm vào hông bác sĩ điều trị.

Được biết, nữ bệnh nhân hiện vẫn đang thở oxy mask, nhập viện điều trị tiếp với sự chăm sóc của một ê-kíp khác.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xác nhận với phóng viên có sự việc trên. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định không bị đâm trúng. H iện, công an đang làm việc với đối tượng có liên quan.

Trước đó, cũng tại bệnh viện này, ngày 27/7, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị dọa giết, bóp cổ bởi một người đàn ông đem con gái đến điều trị hóc xương cá.

Cựu chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang kêu oan trong vụ nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã nhận đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng, công an khu vực phía Nam.

Trong đó, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Văn An (em họ Thế Anh) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa án Quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét lại các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: TTQS

Nhóm 6 người khác xin giảm nhẹ hình phạt gồm cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, nguyên Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Phạm Văn Trên, cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, Đồn trưởng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa tỉnh Trà Vinh; Phạm Hồ Hải, Trưởng đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh; Lê Văn Phương, cựu thượng tá, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thanh Lâm, cựu trung tá, Hải đội trưởng thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng.

Nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận, nhận thức được hành vi sai phạm và hứa sau khi cải tạo sẽ trở thành những công dân tốt, tích cực cống hiến cho xã hội. Họ cũng mong được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều cống hiến trong công tác, gia đình có công với cách mạng, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả...

Trước đó, tối 15/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án sơ thẩm với 14 bị cáo trong vụ và xác định, năm 2019, "trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu và đồng phạm móc nối, đề nghị đại tá Phùng Danh Thoại, Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát biển góp 5 tỷ đồng làm vốn buôn lậu xăng và được đồng ý. Nhóm này tiêu thụ thành công hơn 196 triệu lít xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Qua đây, Hữu được hưởng lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng, hiện ông ta và đồng phạm bị các cơ quan tố tụng dân sự xử lý. Còn đại tá Phùng Danh Thoại được chia hơn 22,3 tỷ đồng.

Để có thể buôn lậu xăng dầu số lượng lớn trong thời gian dài, Hữu phải chi hối lộ hằng tháng cho cán bộ trong các lực lượng hải quan, công an, cảnh sát biển, biên phòng…

Trong đó, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh do quen biết từ trước nên giúp Hữu buôn lậu bằng cách báo "tọa độ an toàn" để tàu chở hàng không bị kiểm tra. Đổi lại, Hữu chi cho bị cáo Minh 450 triệu đồng/tháng giai đoạn từ tháng 12/2019 – 8/2020 và 500 triệu đồng/tháng giai đoạn tháng 9/2020 – 1/2021, tổng cộng 6,9 tỷ đồng.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh tại tòa sơ thẩm. Ảnh: TTQS

Lê Văn Minh còn giới thiệu Hữu tới người đồng cấp của mình, tức Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3. Bị cáo Thanh cũng giúp nhóm buôn lậu bằng cách "không kiểm tra, xử lý" và được nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng. Số tiền này được Hữu đưa cho bị cáo Phan Thị Xuân (vợ ông Thanh).

Cũng theo án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hùng, nguyên Đồn trưởng Trường Long Hòa, Biên phòng tỉnh Trà Vinh cũng được Phan Thanh Hữu nhờ "giúp đỡ" với giá 500 triệu đồng/tháng trong giai đoạn tháng 9/2019 – 2/2020.

Sau tháng 2/2020, Hùng dùng một phần trong số 500 triệu đồng hằng tháng do Hữu đưa để hối lộ Phạm Văn Trên, Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh, 100 triệu đồng/tháng; Lê Văn Phương, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh và Phạm Hồ Hải, đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh cùng mức 30 triệu đồng/tháng.

Như vậy, tổng số tiền đồn trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận hối lộ là hơn 6,3 tỷ đồng; Phạm Văn Trên 1 tỷ đồng; Phương 360 triệu đồng và Hải 330 triệu đồng.

Bị cáo khác, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, đại tá Nguyễn Thế Anh dù kêu oan, nói bị ép cung nhưng cấp sơ thẩm xác định ông ta nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu 6,2 tỷ đồng cùng 560.000USD. Số tiền này, Thế Anh không trực tiếp nhận mà nhờ em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An lấy giúp.

Sau khi Hữu bị Công an Đồng Nai bắt, Thế Anh đưa tiền, tổ chức cho An trốn sang Lào. Bị cáo Cao Phước Hoài (anh vợ An) bị xác định biết nhóm Thế Anh nhận tiền hối lộ nhưng không tố giác.

Các bị cáo khác thuộc cảnh sát biển, biên phòng cũng bị tòa quân sự xác định nhận hối lộ để bỏ qua hoặc "làm không hết trách nhiệm", giúp nhóm của Hữu buôn lậu xăng số lượng lớn trong thời gian dài.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức dù nhận thức rõ nhưng vẫn thực hiện nên phải chịu trách nhiệm.

Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế bị khởi tố 2 tội danh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/8, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cơ quan này đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cán bộ Trại giam Bình Điền) - đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế vào trưa 31/7.



Đối tượng Ngô Văn Quốc - kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền. Ảnh: NDCC

Theo đó, đối tượng Ngô Văn Quốc bị khởi tố về 2 tội danh gồm "Cướp tài sản" và "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an cũng ban hành quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP.Huế. Tại đây, Quốc nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm rồi cướp vàng. Tiếp đó, Quốc đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng Quốc có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và một số cán bộ công an khác đã tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng buông súng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khi được đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ vũ khí và giao nộp.