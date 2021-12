Phần 10 "Fast & Furious" không có sự tham gia của Dwayne Johnson - The Rock

Mới đây, Dwayne Johnson, diễn viên có biệt danh "The Rock", đã công khai từ chối lời mời tiếp tục tham gia loạt phim "Fast & Furious" phần 10. Vào tháng 11 vừa qua, diễn viên Vin Diesel đã thẳng thắn mời "The Rock" trên Instagram. Anh mong muốn Dwayne Johnson tiếp tục đóng vai đặc vụ bí mật Lucas Hobbs.

Vin Diesel viết: "Thế giới đang chờ đợi phần 10 của loạt phim. Như bạn biết đấy, các con tôi gọi Dwayne là "chú". Đã đến lúc rồi bạn nhỏ của tôi ơi. Tôi đã nói với bạn nhiều năm trước rằng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã thề rằng chúng ta sẽ đóng một phần Fast tốt nhất từ trước tới giờ".

Trong một cuộc phỏng vấn mới với CNN, Johnson đã đáp lại yêu cầu này, đồng thời chỉ trích Diesel vì đã đưa ra lời mời trên mạng xã hội sau khi hai người đã đạt được thỏa thuận riêng.

"Tôi đã nói thẳng với Vin Diesel rằng tôi sẽ không quay lại đóng loạt phim này. Tôi luôn ủng hộ loạt phim và đội ngũ sản xuất, các diễn viên, nhưng tôi sẽ không đời nào quay trở lại. Loạt status mới đây của Vin Diesel thể hiện sự thao túng quyền lực của anh ta. Tôi không thích anh ta mang các con của mình cũng như cái chết của Paul Walker để làm tôi mủi lòng. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nhiều tháng trước và thống nhất rõ ràng với nhau", Johnson giải thích.

Johnson cho biết: "Mục tiêu của tôi là kết thúc hành trình của mình với "Fast & Furious" với lòng biết ơn. Thật không may khi cuộc đối thoại công khai này đã làm cho mọi thứ rối tung lên. Tuy nhiên, tôi tin rằng khan giả vẫn sẽ được chiêm ngưỡng một phần mới của bộ phim hay nhất. Tôi chúc các bạn diễn cũ và các thành viên trong đoàn gặp nhiều may mắn, thành công trong chương tiếp theo".

Dwayne The Rock Johnson từng góp mặt trong Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Tuy nhiên, hồi giữa năm anh tuyên bố sẽ không bao giờ vào vai Hobbs nữa, cùng với đó là rộ lên tin đồn The Rock và Vin Diesel mâu thuẫn cực điểm trong nhiều tháng khi làm chung phim The Fate of the Furious năm 2016.