Tom Holland có thỏa mãn khao khát thế hệ nam chính trẻ tuổi tại Hollywood?

Tom Holland "lên hương" tại Hollywood

"Spider-Man: No Way Home" là minh chứng cho thấy rằng sức hút của phim chiếu rạp đang dần quay trở lại. Đại dịch Covid-19 đã khẳng định sức mạnh của các nền tảng phim trực tuyến, tuy nhiên khán giả vẫn có xu hướng tìm tới rạp chiếu phim để được xem những bộ phim "bom tấn".

Cú đột phát với "Spider-Man: No Way Home" đã đưa tên tuổi của nam diễn viên 25 tuổi Tom Holland lên một tầm cao mới. Chàng trai trẻ trung, vui vẻ và lanh lợi đã đảm nhận vai Peter Parker/Spider-Man một cách mới mẻ so với những người tiền nhiệm. Tên tuổi của Tom Holland đã được đưa lên hàng các ngôi sao hàng đầu Hollywood. Trong phim, khả năng diễn xuất của Tom Holland là một phần quan trọng trong thành công của bộ phim, thu về 250 triệu USD trên toàn thế giới vào ba ngày cuối tuần mở chiếu. "Spider-Man: No Way Home" là bộ phim đầu tiên về thời đại dịch đạt doanh thu 1 tỷ USD trên toàn thế giới.

Thành công của Spider-Man gắn với thành công của Tom Holland. (Ảnh trong phim).

Thành công này có ý nghĩa gì đối với chàng diễn viên trẻ tuổi người Anh, được biết đến trong bộ đồ xanh đỏ của Spider-Man. Chắc chắn sự nghiệp trong tương lai của Tom Holland tại Hollywood sẽ vô cùng sáng lạn. Những vai diễn lớn sẽ tìm tới anh, và dĩ nhiên, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều. Việc nam diễn viên có thể leo lên được bao nhiêu bậc trong danh sách diễn viên hạng A phụ thuộc rất nhiều vào loại vai diễn mà anh đảm nhận trong tương lai.

Trước khi Holland trở thành một cái tên quen thuộc, anh đã ký hợp đồng đóng vai Spider-Man trong nhiều bộ phim khác nhau. Liên tục xuất hiện hiện trong "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity War" và "Avengers: Endgame". Sau ba bộ phim bom tấn Spider-Man, hợp đồng của nam diễn viên được thương thảo.

Tom Holland giờ đây đã nhận được phần "hoa hồng" từ doanh thu phòng vé của "Spider-Man: Homecoming" năm 2017 (880 triệu đô la toàn cầu), "Spider-Man: Far From Home" năm 2019 (1,1 tỷ đô la trên toàn cầu) và đặc biệt là "No Way Home". Vì Tom Holland là một diễn viên mới, nên sẽ ít nhận được tiền từ các điều khoản hợp đồng, thế nhưng chắc chắn với thành công của "Spider-Man: No Way Home", Tom Holland sẽ "vớ bẫm".

Tom Holland nâng cát-xê lên 8 con số sau "Spider-Man: No Way Home". (Ảnh: Variety).

Theo các nguồn tin, cát-xê của Holland sẽ rơi vào khoảng 8 con số. Trước khi tham gia loạt phim Spider-Man, anh kiếm được dưới 1 triệu USD cho các vai diễn trong phim. Giờ đây, anh ấy có thể kiếm được từ 2 đến 5 triệu USD cho các bộ phim độc lập và từ 5 đến 10 triệu USD cho vai chính trong phim thương mại của hãng phim lớn. Tom Holland gần đây đã được xem xét cho một vai phụ trong bộ phim mới nhất của đạo diễn hạng A. Mặc dù thỏa thuận chưa kết thúc, anh ấy có thể đã kiếm được 1 triệu USD cho một vai nhỏ trong một bộ phim đình đám. Đối với những công ty sản xuất phim trực tuyến lớn hơn, cát-xê của Holland có thể lên đến 20 triệu USD trở lên. Với tư cách là một tên tuổi lớn, các hãng sản xuất có thể sẵn sàng cắt giảm các chi phí khác để đưa Tom Holland vào dàn diễn viên. Đó là đặc quyền mà chỉ một số ngôi sao như Robert Downey Jr. và Gal Gadot sau thành công của "Iron Man" và "Wonder Woman", cũng như các diễn viên nổi tiếng như Dwayne Johnson và Will Smith được hưởng.

Khán giả khao khát thế hệ nam chính trẻ tuổi

Thêm vào đó, Tom Holland thu hút khán giả vào thời điểm Hollywood đang khao khát tìm kiếm một thế hệ nam chính mới. Ngành kinh doanh điện ảnh đang gặp khó khăn bởi một loạt các ngôi sao hạng A đã già. Denzel Washington 66 tuổi, Tom Hanks 65 tuổi, Tom Cruise bước sang tuổi 60 vào năm tới, Brad Pitt 59 tuổi, Will Smith 53 tuổi và thậm chí cả Leonardo DiCaprio cũng đã 47 tuổi. Các đạo diễn phải vật lộn để kiếm được những gương mặt mới cho phim của mình.

Ngoài Tom Holland, nam diễn viên "Dune" Timothee Chalamet và ngôi sao "Creed" Michael B. Jordan có thể lấp đầy khoảng trống của thế hệ diễn viên nam trẻ. Đối với các ngôi sao nữ, cô nàng Zendaya cũng nằm trong một hạng mục tương tự. Hiện tại, Tom Holland đang có 54,7 triệu người theo dõi trên Instagram, vì vậy anh có khả năng tăng hiệu ứng truyền thông tuyệt vời.

Khán giả mong đợi một dàn sao nam hạng A mới. (Ảnh: Seventeens).

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các công ty có thể chi trả cho mức cát-xê đắt đỏ đó? Tại các các hãng phim truyền thống, họ mong đợi doanh thu ít nhất là 100 triệu USD nếu họ trả cho diễn viên chính 10 triệu USD. Ngày nay, vấn đề là rất ít diễn viên ngoài Leonardo DiCaprio, Denzel Washington hoặc Brad Pitt có thể đảm bảo những kết quả đó trong thời đại mà các nguồn kịch bản, chứ không phải diễn viên là điểm thu hút chính.

Đặc biệt là trong trường hợp của "Spider-Man: No Way Home", Tom Holland không phải là sức hút khán giả tới phòng vé. Vũ trụ Điện ảnh Marvel được cho là có một sự kiện lớn, trong đó, các phiên bản từ bộ phim "Spider-Man" trong quá khứ gặp nhau. Ngay cả những ngôi sao lớn như Tom Cruise cũng chỉ thu hút khán giả trong một số vai diễn nhất định, chẳng hạn như Cruise có thể thu hút đám đông đến với "Mission: Impossible" và dự kiến sẽ gây tiếng vang với "Top Gun: Maverick" sắp tới, nhưng những phim khác, cái tên của anh không phải là thứ thu hút khán giả tới rạp.

Tom Holland sẽ chọn con đường nào?

Cuối cùng, những người trong cuộc ở Hollywood đặt câu hỏi liệu Holland có phải là một nhân vật thu hút phòng vé ngoài "Spider-Man" hay không. Tên tuổi của anh đã không thể cứu vãn bộ phim kinh dị năm 2021 "Chaos Walking", bộ phim đã chìm nghỉm tại phòng vé trong bối cảnh Covid-19. Bên cạnh đó, tác phẩm còn bị nhận hàng loạt đánh giá không tốt. Các dự án khác của Tom Holland, như phim "Cherry" và phần "The Devil All the Time" của Netflix đã đi sâu vào dòng phim nghệ thuật. Một thử thách lớn cho năng lực màn ảnh rộng của Holland sẽ là "Uncharted" sắp ra mắt của Sony. Bộ phim phiêu lưu hành động kinh phí lớn, trong đó Holland đóng vai thợ săn báu vật trẻ tuổi Nathan Drake. Được chuyển thể từ trò chơi điện tử ăn khách cùng tên, vì vậy, sức hút và sự quyến rũ của Holland sẽ là yếu tố then chốt giúp "Uncharted" đạt doanh thu phòng vé tốt. Với các phim điện ảnh như "Cherry" và bộ phim tiểu sử Fred Astaire sắp ra mắt cho Sony, Tom Holland cho thấy mình không chỉ muốn làm những bộ phim thương mại hay chuyển thể từ truyện tranh.

Tom Holland sẽ chọn cho mình con đường phát triển nào tại Hollywood? (Ảnh: CNN).

Ngay cả với doanh thu bán vé cao ngất ngưởng cho "Spider-Man: No Way Home", các hãng phim ở Hollywood cần có nhiều cơ sở hơn để đặt nghĩ rằng cái tên Tom Holland có thể chuyển thành doanh thu phòng vé. Ngoại trừ Downey Jr., Gadot hoặc Chris Pratt, chẳng hạn như Daniel Radcliffe hậu Harry Potter hoặc Chris Evans sau Captain America đã phải vật lộn để duy trì "sức nóng" cho tên tuổi của họ.

Đặc biệt, với Spider-Man là cái bóng đã từng khiến nam diễn viên Tobey Maguire bị ám ảnh. Và chỉ sau khi từ giã bộ phim, Andrew Garfield mới có thể giành được đề cử Oscar cho "Hacksaw Ridge".

Đối với Tom Holland, thế giới dường như đang nằm trong tầm tay của anh ấy. Nhưng anh ấy phải quyết định xem mình sẽ đi theo con đường sự nghiệp nào. Liệu anh có trở nên giàu "kếch xù"? Hay anh ấy sẽ đi theo con đường nghệ thuật chân chính, nhưng dĩ nhiên là tài khoản ngân hàng sẽ khó có thể "bội thu".