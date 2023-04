Phân cặp vòng 1/8 Cúp QG 2023: 6 đội Hạng Nhất góp mặt

Tưởng chừng những thất bại của CLB TP.HCM, SLNA trước các đại diện từ Hạng Nhất sẽ là bài học cho các đội bóng khác, nhưng bất ngờ vẫn tiếp tục xảy ra. CLB SHB Đà Nẵng tuy làm khách trước CLB PVF – CAND nhưng vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng chơi chủ động và vượt lên dẫn trước lại là CLB PVF-CAND.

Phân cặp vòng 1/8 Cúp QG 2023

Phân cặp vòng 1/8 Cúp QG 2023.

Phải rất vất vả, phút 87, đội bóng sông Hàn mới có bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 do công của Hà Minh Tuấn. Hai đội bước tới loạt luân lưu 11m để phân định thắng – thua, và kịch bản “sốc” lại xảy ra khi đại diện của V.League 1 sút hỏng các cơ hội của mình và nhìn đối thủ bước tiếp vòng đấu 1/8. Thủ môn Minh Long tỏa sáng cho PVF-CAND khi cản phá thành công hai quả 11m.

Trên sân Thiên Trường, hai đội Thép Xanh Nam Định và Hải Phòng cống hiến trận đấu hấp dẫn. Sau hiệp 1 giằng co, bước sang hiệp 2, Carlos Femandez (9, CLB Hải Phòng) có bàn thắng mở tỉ số, làm giảm đi hưng phấn của đội chủ nhà đang tổ chức rất nhiều tình huống tấn công nhằm có bàn thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hồng Việt không sụp đổ và kịp thời đứng lên với bàn thắng gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó ít phút, do công của Samuel Nnamani.

Trên chấm 11m, hai đội tiếp tục khiến người hâm mộ “đau tim” với từng lượt 11m được thực hiện. Kết quả, đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định đã vượt qua đối thủ khó chịu Hải Phòng với kết quả 4-3.

Tại Nha Trang, CLB Công An Hà Nội ngược dòng trong hiệp 2 để thắng đội chủ nhà Khánh Hòa 3-1. Kết thúc hiệp 1, CLB Công An Hà Nội bị thủng lưới và bước vào hiệp 2 với không ít áp lực muốn chiến thắng để “tạo đà” cho V.League 1. Những nỗ lực của các cầu thủ đội khách gặp phải sức kháng cự, quyết tâm rất lớn của các học trò HLV Đình Tân. Nhưng trong ngày chơi khá ấn tượng, Văn Hậu kịp khai thông bế tắc bằng bàn gỡ hòa 1-1 phút 64, qua đó mở ra cuộc ngược dòng ấn tượng của Công An Hà Nội.

Bước vào vòng 1/8, có đến 6 cái tên tới từ giải hạng Nhất sẽ góp mặt là CLB Quảng Nam, Long An, BR-VT, Phú Thọ, PVF-CAND và Phù Đổng. Các đại diện từ Hạng Nhất còn tiến xa hơn bởi CLB Phú Thọ và PVF –CAND gặp nhau, và CLB Phù Đổng vào thẳng vòng Tứ Kết. Vì vậy, có thể Cúp Quốc gia còn chứng kiến thêm nhiều bất ngờ thú vị!