Phân khúc bất động sản nào không lo "ế" trong năm 2024?

Phân khúc bất động sản căn hộ chung có nhiều lợi thế để bứt phá

Theo giới bất động sản, căn hộ chung cư là phân khúc bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường do phục vụ nhu cầu ở thực. Tỷ suất lợi nhuận trung bình khi đầu tư chung cư từ năm 2015 đến nay là 12,5% một năm, tính gộp mức tăng giá và lợi nhuận cho thuê. Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền hay gửi tiết kiệm. Lý do là chung cư không ngừng tăng giá và nhu cầu mua, thuê loại hình này luôn cao.

Một khảo sát của Savills tại 30 dự án hạng A và B ở TP. HCM cho thấy lợi suất cho thuê chung cư trong năm 2023 giữ ổn định ở mức 4,8% theo năm. Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành, Savills Việt Nam đánh giá tổng lợi nhuận đầu tư chung cư vẫn cao hơn lãi suất tiền gửi, cho thấy chung cư vẫn là kênh đầu tư sinh lời. Trong ngắn hạn, lợi suất cho thuê dự kiến sẽ tăng do số lượng căn hộ bàn giao giảm và lãi suất tiền gửi sẽ duy trì ở mức thấp.

"Thách thức ngắn hạn của phân khúc căn hộ vẫn đến từ vấn đề khan hiếm nguồn cung mới và giá bán cao. Khi tâm lý người mua nhà được cải thiện và không có quá nhiều lựa chọn đầu tư thay thế, thị trường nhà ở sẽ phục hồi", ông Troy nhận định.

Căn hộ chung cư sẽ tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường bất động sản (Ảnh: TN)

Một điểm tích cực nữa đối với phân khúc bất động sản căn hộ chung cư năm 2024 là nguồn cung mới dự kiến tăng gấp 4 lần so với năm 2023. Trong đó, phân khúc hạng B sẽ chiếm 44% thị phần; hạng A sẽ có 37% từ dự án cao tầng tại The Global City và hạng C sẽ chỉ có 19% thị phần. Đến năm 2026, dự kiến có 40.800 căn hộ chung cư từ 116 dự án sẽ mở bán.

Còn theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết, khảo sát cuối năm 2023 của đơn vị này cũng ghi nhận trong số 63% người có nhu cầu bất động sản trong năm 2024 thì hầu hết đều quan tâm tới hai phân khúc bất động sản là căn hộ chung cư và bất động sản thổ cư (gồm đất nền và nhà đất thổ cư).

"Lượng giao dịch tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp Hà Nội trong tháng cuối năm 2023 diễn ra sôi động với lượng giao dịch phân khúc bất động sản thổ cư cao hơn so với giao dịch chuyển nhượng dự án. Trong đó, thị trường giao dịch chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội diễn ra tại nhiều dự án khác nhau, trong đó các dự án của những chủ đầu tư lớn như Vinhomes chiếm tỷ trọng lớn. Những đại đô thị có nguồn cung thứ cấp lớn trên thị trường là những dự án có số lượng giao dịch chuyển nhượng phân khúc bất động sản chung cư lớn nhất trong những tháng cuối năm 2023", ông Tiến cho biết.

Nhà đất cũng sẽ hưởng lợi từ nhu cầu ở thực tăng cao

Tại Hà Nội, một trong những phân khúc bất động sản được dự báo có thể tăng giá mạnh trở lại trong năm 2024, đó là nhà đất trong ngõ. Thực tế thời điểm giáp Tết Nguyên đán vừa qua, các môi giới bất động sản cho biết thị trường nhà đất trong ngõ tại Hà Nội đang sôi động trở lại khi lượng giao dịch tăng đột biến. Mức giá cũng gia tăng so thời điểm một năm trước.

Liên quan đến sức hấp dẫn của loại hình bất động sản liền thổ, theo báo cáo của Savills, trong những năm gần đây mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng tỷ suất lợi nhuận bất động sản liền thổ có mức độ tăng giá cao, dao động 20 - 25%/năm. Thậm chí tại một số dự án, khu vực giá thị trường thứ cấp tăng 40 - 50%/năm.

Phân khúc bất động sản nhà liền thổ vẫn vẫn là kênh đầu tư hiệu quả trong tương lai (Ảnh: TN)

Ông Vương Anh Hòa, nhà đầu tư bất động sản chuyên phân khúc nhà đất cho rằng, hiện giá nguồn cung thứ cấp của nhà phố khá đa dạng và lợi thế nằm trong tay người mua có sẵn "tiền tươi". Tuy giá giao dịch khá lớn, nhóm tài sản này đáp ứng được nhiều mục tiêu bởi vừa để ở vừa khai thác cho thuê nhiều ngành nghề khác nhau như làm văn phòng, kinh doanh cửa hàng hay tích lũy dòng tiền, chống trượt giá.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định bất động sản liền thổ vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình lạm phát tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Dòng sản phẩm này phù hợp với nhà đầu tư có dòng tài chính ổn định, có thể đầu tư trong trung và dài hạn. Do đó, thời gian qua giá nhà trong ngõ tại Hà Nội tăng trở lại do nhu cầu ở thực vẫn lớn. Sau giai đoạn giữa năm 2023, giá nhà trong ngõ tăng trung bình 200 - 300 triệu đồng/căn. Loại hình này được dự báo vẫn còn tiếp tục tăng nhẹ 10 - 15% trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết không khó hiểu khi bất động sản thổ cư được dự báo là các phân khúc bất động sản “điểm sáng” của thị trường 2024. Phân khúc bất động sản thổ cư gắn với tư duy "tấc đất tấc vàng" của cha ông, nhu cầu sở hữu nhà đất, nhu cầu tích sản của người Việt rất lớn. Chính bởi vậy, bất động sản thổ cư luôn được coi là nơi trú ẩn của dòng tiền, đặc biệt trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường hiện tại.

“Dòng tiền mua ở và đầu tư bền bỉ chảy vào bất động sản, đặc biệt với những phân khúc hướng tới nhu cầu ở và đầu tư lâu dài như bất động sản thổ cư bởi tính chất tiêu dùng, đặc tính hiện hữu cũng như hiệu suất kinh doanh và dòng tiền có thể kiểm chứng. Do đó, bất động sản thổ cư sẽ là phân khúc bất động sản điểm sáng của thị trường trong năm 2024”, ông Đính nhận định.