TP. Hà Nội: Phân khúc hạng sang đã chạm tới 482 triệu đồng/m2

Với phân khúc nhà phố, biệt thự tại Hà Nội được ghi nhận có giá bán trên đà tăng trở lại do giá chung cư đang bị đẩy lên cao.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá bán trung bình thứ cấp của nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội quý 3 đạt khoảng 160 triệu đồng/m2 (tăng 3% theo quý và gần 7% theo năm). Một số dự án tại các khu vực như huyện Đông Anh và quận Long Biên mức tăng giá thứ cấp cao hơn (khoảng 5%) theo quý, nhờ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và sản phẩm của các dự án mới đang dần hoàn thiện.

Biến động tăng giá bình quân trong quý như: Sunshine Capital Tây Thăng Long (quận Tây Hồ) tăng khoảng 3,8% (lên mức 221,1 triệu đồng/m2), Louis City ( quận Nam Từ Liêm) tăng khoảng 4,8% (lên mức 232,1 triệu đồng/m2), Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) tăng khoảng 3,5% (lên mức 225,8 triệu đồng/m2), Hoa Viên Villas (huyện Gia Lâm) tăng khoảng 4,4% (lên mức 108,4 triệu đồng/m2).

Trong báo cáo tháng 10 của Biggee, tại phường Hàng Bột (quận Đống Đa) là khu vực đang có giá rao bán phân khúc nhà phố, biệt thự tăng 4,8% so với tháng trước, hiện lên tới 482,2 triệu đồng/m2. Ảnh: Biggee (nền tảng định giá bất động sản)

Còn theo Savills, giá bán biệt thự thứ cấp tăng cao hơn giá sơ cấp. Giá thứ cấp của biệt thự tăng 3% theo quý, đạt 169 triệu đồng/m2 đất. Liền kề tăng 4% theo quý, đạt 187 triệu đồng/m2 đất, cao hơn 20% so với giá sơ cấp.

Dữ liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy, 9 tháng vừa qua chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc nhà liền thổ với tổng nguồn cung đạt hơn 3.500 căn, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Giá bán biệt thự sơ cấp trung bình quý 3 tăng đáng kể so với quý trước, đạt 235 triệu/m2, tăng 16% theo quý và gần 27% theo năm.

Hay theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, từ đầu năm đến nay, giá nhà biệt thự trên địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận mức tăng đáng kể, thậm chí có những căn được rao bán với giá trên 1 tỷ đồng/m2. Với phân khúc biệt thự tại các dự án lớn, giá bán phụ thuộc vào diện tích và vị trí của từng căn.

Giá phân khúc biệt thự, liền kề bị đẩy lên cao do hiệu ứng "nước nổi thuyền nổi" từ giá căn hộ chung cư. Ảnh minh hoạ

Với phân khúc nhà liền kề, một số khu vực có nhiều giao dịch mua bán tập trung ở khu vực như các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai và huyện Hoài Đức. Theo đó, khu vực quận Nam Từ Liêm có mức giá từ 97 - 362 triệu đồng/m2; quận Hà Đông có giá từ 119 - 422 triệu đồng/m2; huyện Hoài Đức dao động từ 63 - 244 triệu đồng/m2…

TP. HCM: Giá bán nhà phố, biệt thự tăng lên tới hơn 323 triệu đồng/m2

Trong báo cáo về thị trường bất động sản TP. HCM của DKRA Group, giá bán nhà phố ở Dự án The Global City khoảng 38 tỷ đồng/căn; The Classia 15 tỷ đồng/căn; Khu đô thị Vạn Phúc 26 tỷ đồng/căn; The Sholi, quận Bình Tân 13,9 tỷ đồng/căn; Khu dân cư An Hưng - huyện Nhà Bè 10,4 tỷ đồng/căn;...

Ở Bình Dương, Dự án nhà phố Sycamore tại Thành phố mới có giá khoảng 8,5 tỷ đồng/căn; The One Residence 5,5 tỷ đồng/căn; Artisan Park 7,5 tỷ đồng/căn;...

Cá biệt, có những biệt thự ở TP. HCM mở bán gần đây có giá bán trên 700 tỷ đồng, ở Đồng Nai trên 220 tỷ đồng, Bình Dương trên 45 tỷ đồng, Long An trên 39 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu trên 21 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo tháng 10 của biggee, giá nhà phố, biệt thự cao nhất là tại phường 10, quận 4 ở mức 323,1 triệu đồng/m2, tăng 2,2% so với tháng trước. Ảnh: Biggee

DKRA Group nhận định, mặt bằng giá nhà phố, biệt thự sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước và vẫn neo ở mức cao do áp lực của các loại chi phí đầu vào. Cùng với đó, các chính sách chiết khấu cho khách hàng giữ chỗ trước ngày mở bán, cam kết thuê lại, kéo giãn tiến độ thanh toán… được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản.

Theo báo cáo của JLL, trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025, phân khúc hạng sang này dự kiến sẽ chào đón trên dưới 6.500 căn mới.

Thị trường kỳ vọng ghi nhận sự quay trở lại của nhiều dự án cũ tái khởi động và dự án mới mở bán khi các bộ luật mới đã được triển khai có hiệu lực sớm từ tháng 8 để thúc đẩy tâm lý thị trường. Tuy nhiên, dự báo thị trường khó có sự hồi phục đột biến trong ngắn hạn và vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.