Phản ứng bất ngờ của loạt sao Việt khi Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc

Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc

Tối 30/12, Minh Tú bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với một người đàn ông ngoại quốc. Nữ siêu mẫu tiết lộ, anh là bạn trai 9 năm của mình. Suốt 9 năm gắn bó, cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc. Minh Tú chia sẻ: "9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ… đủ mọi cung bậc cảm xúc. Quan trọng nhất là bây giờ, chúng ta thực sự gắn kết bên nhau".

PV Dân Việt đã liên hệ với siêu mẫu Minh Tú ngay sau khi người đẹp công khai bạn trai ngoại quốc, phía quản lý của Minh Tú cho biết: "Chuyện tình cảm của Minh Tú sẽ được cô ấy trực tiếp chia sẻ trên trang cá nhân. Chúng tôi xin phép không bàn luận gì thêm".

Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc khiến dân tình phấn khích. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, vào dịp sinh nhật hồi giữa tháng 11/2021, Minh Tú đăng ảnh ôm hôn người đàn ông ngoại quốc khiến dân tình phấn khích. Nữ siêu mẫu chia sẻ: "30 tuổi chắc sẽ hết lủi thủi. Chúc mừng sinh nhật thứ 30 của tôi".

Được biết, bạn trai ngoại quốc của Minh Tú tên là Chris (sinh năm 1981). Anh là người Đức, sinh sống và làm việc ở châu Á đến nay đã hơn 15 năm. Hiện tại, Chris đang làm việc trong một công ty đa quốc gia. Anh và Minh Tú biết nhau từ năm 2011. Cả hai chính thức hẹn hò năm 2012. Một thời gian sau, họ chia tay.

Minh Tú từng đăng ảnh tình tứ với bạn trai trong ngày sinh nhật. (Ảnh: FBNV)

Năm 2018, khi Minh Tú trở về từ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Minh Tú đợi một người bạn ở quán cà phê, tình cờ gặp lại Chris. Lúc này, cả hai gắn kết lại mối quan hệ như những người bạn. Sau một thời gian lắng nghe, thấu hiểu, Minh Tú và Chris quyết định "yêu lại từ đầu".

Loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Minh Tú

Ngay sau khi Minh Tú công khai diện mạo bạn trai đã thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và công chúng. Fan hâm mộ phấn khích gửi tới cặp đôi nhiều lời chúc tốt đẹp.

Diễn viên Duy Khánh hào hứng chuẩn bị trang phục để đi dự đám cưới của Minh Tú – Chris trong tương lai: "Chuẩn bị quần áo đi ăn cưới thôi. Chứ nói gì được nữa?". Trong khi đó, Phương Ly lại đăng tải bức ảnh chụp lại biểu cảm của rapper Andree – tình cũ của Minh Tú. Trong ảnh, nam rapper trợn tròn mắt, biểu cảm hài hước.

Phương Linh hé lộ biểu cảm của Andree sau khi Minh Tú công khai bạn trai. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Minh Tú đăng dòng trạng thái: "Tối nay, Việt Nam top 3 công khai người yêu luôn. Hoa hậu tôi lấy chồng luôn. Chơi tới bến luôn". Kết thúc đêm chung kết, Nguyễn Thúc Thùy Tiên – đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Cư dân mạng thúc giục Minh Tú thực hiện lời hứa của mình.

Minh Tú – Chân dài đình đám của showbiz Việt

Sau nhiều năm hoạt động trong làng mẫu Việt, Minh Tú đoạt giải Á quân Asia's Next Top Model 2017. Trở về Việt Nam, cô được mời làm huấn luyện viên The Face 2017, The Look 2017. Với kỹ năng chuyên nghiệp, sự cá tính, Minh Tú được khán giả chú ý. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam đến với Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 và giành được giải "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, Minh Tú được mời làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Minh Tú là một trong những người mẫu sở hữu lượng fan đông đảo. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, Minh Tú là một trong những gương mặt được nhiều nhà thiết kế đình đám lựa chọn. Các clip ghi lại màn catwalk của Minh Tú trên sân khấu đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Bên cạnh công việc người mẫu, Minh Tú từng thử sức với vai trò diễn viên trong "Hoa hậu giang hồ" năm 2019, "Bố già" năm 2021.