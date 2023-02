“Phản ứng” của Quảng Trị khi Bộ GTVT trả lời về vốn xây dựng 4,2km đường tránh

Ngày 22/2, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa tiếp tục có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT quan tâm, hỗ trợ tỉnh 230 tỷ đồng để xây dựng 4,2km đường tránh phía Đông, thành phố Đông Hà.

Đã có rất nhiều vụ tai nạn, cướp đi quá nhiều sinh mạng của người dân khi đi trên quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà. Lý do tai nạn giao thông có nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì lượng xe trọng tải lớn chạy qua trung tâm thành phố quá nhiều. Các phương tiện lưu thông hỗn hợp, xô bồ, chật chội nên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Ngọc Vũ.

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, nếu được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương, tỉnh cam kết hoàn thành dự án trong năm 2023; đồng thời bố trí đủ vốn từ ngân sách địa phương nếu để phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

Trước đó, ngày 10/1, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Chính phủ và các Bộ nêu trên hỗ trợ tỉnh 230 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương.

Ngày 10/2, trả lời UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch, tuyến tránh thành phố Đông Hà dài khoảng 22,4 km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 làn xe. Năm 2019, Bộ GTVT đã đầu tư xây dựng 5,02 km; Năm 2022, trên cơ sở cam kết của UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án tuyến tránh phía Đông thành phố Đông Hà với chiều dài 13,31 km từ nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT. Còn lại khoảng 4,1 km sẽ tận dụng đoạn tuyến từ phường 2 - Đông Lương - Đông Lễ để nối thông toàn tuyến và UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm đầu tư đoạn tuyến này thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông đang thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ về quy mô đầu tư dự án.

Xe trọng tải lớn chạy trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A), xuyên giữa trung tâm thành phố Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với 2 Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tài chính để tìm nguồn vốn.

Tuy nhiên, trước đó vào tháng 10/2022, trả lời UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính cho biết, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT, nên tỉnh cần làm việc với Bộ này để đánh giá khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao của Bộ GTVT.

Hình ảnh chồng ôm vợ đang mang bầu tháng thứ 5 bị tử vong do tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A) vào tối 12/1 khiến mọi người xót xa, đau đớn. Biết khi nào đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà được hoàn thành để những vụ tai nạn giao thông như thế này có thể giảm bớt. Ảnh N.D.

Trong thời gian qua, do lưu lượng giao thông lớn, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Đông Hà xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và thương tâm do xe tải, xe container, sơ-mi rơ-mooc gây ra, làm cho người dân hoang mang, lo lắng; đã được cử tri nhiều lần kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội quan tâm giải quyết. Do đó, việc đầu tư xây dựng đoạn 4,2km còn lại để nối thông toàn tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Đông Hà theo quy hoạch nhằm phân luồng, giảm tải các phương tiện vận tải lớn đi qua trung tâm thành phố Đông Hà là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Vạch đỏ là đoạn 4,2 km đường tránh phía Đông TP Đông Hà mà tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành vào năm 2023 nếu được Chính phủ bố trí vốn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh Quảng Trị còn nhiều khó khăn, việc Trung ương hỗ trợ tỉnh để xây dựng 4,2km đường tránh mang ý nghĩa và tầm chiến lược quốc gia là điều cần thiết, được dư luận mong chờ.

Năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị ước đạt hơn 4.500 tỷ đồng, thấp hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2021. So với các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà thì thu ngân sách của Quảng Trị là thấp nhất.

Đứng trước những khó khăn của tình hình thế giới, trong nước và nội tại của tỉnh, năm 2023 Quảng Trị chỉ đặt mục tiêu thu ngân sách 4.050 tỷ đồng.