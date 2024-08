Phạt 9 năm tù đối với cô gái bắt cóc hai trẻ em ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với mục đích khiêu dâm

Ngày 8/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi), quê Tiền Giang, bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gửi hình ảnh cho đối tượng người nước ngoài với mục đích khiêu dâm.

Phạm Huỳnh Nhật Vi bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù với hai tội danh. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án, bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi bị đưa ra xét xử về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 147 và điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị hại là bé L.H.T.L (3 tuổi) và bé N.K.T.M (7 tuổi).

Phiên tòa bước vào phần tuyên án, theo HĐXX, bị cáo Vi bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội danh "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 147 và 5 năm 6 tháng tù đối với tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tổng hình phạt bị cáo Vi phải chịu là 9 năm tù đối với cả 2 tội danh.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi thông qua ứng dụng VietNam Cupid quen biết và quan hệ tình cảm với Richard (Quốc tịch Mỹ, chưa rõ lai lịch) và gặp Richard tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian quen biết, Vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo (viết tắt zalo) tên "Nhật Vi" và Richard dùng tài khoản zalo tên "Richard" thường xuyên liên lạc. Richard gửi nhiều đoạn phim quan hệ tình dục với nhiều người phụ nữ châu Á khác qua mạng xã hội zalo cho Vi xem.

Sau đó, theo lời khai của Vi, Richard yêu cầu Vi tìm các cháu gái 6 - 12 tuổi dụ dỗ, quay các đoạn phim quan hệ tình dục gửi cho Richard rồi Richard sẽ cho Vi tiền. Richard còn hứa hẹn sẽ cưới Vi làm vợ và bảo lãnh sang Hoa Kỳ sinh sống. Vi đồng ý.

Ngày 31/3/2024 Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gặp cháu N.K.T.M (SN 18/8/2017) và L.H.T.L (SN 21/10/2021). Tại đây Vi đã cho tiền, đồ ăn để dụ dỗ hai cháu này về căn hộ riêng của Vi thuê ở quận Bình Thạnh. Đến ngày 4/4/2024 Vi nhiều lần thực hiện hành vi dùng điện thoại của mình quay phim, chụp hình vùng kín cháu M. cho Richard xem với mục đích khiêu dâm và nhận tiền từ đối tượng Richard…

Liên quan đến vụ án, ngày 8/4/2024, Công an quận 1 tiến hành kiểm tra căn hộ 10.05 Tòa nhà Ruby 1 tại địa chỉ trên và đưa Phạm Huỳnh Nhật Vi cùng cháu N. K. T. M và cháu L. H. T. L về trụ sở làm việc.

Ngày 10/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, Vi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên phù hợp với lời khai của các cháu M. và cháu L. và các tài liệu, chứng cứ thu giữ trong vụ án.