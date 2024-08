Xét xử kín vụ cô gái 21 tuổi bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ với mục đích khiêu dâm

Liên quan đến vụ án, ngày 8/4/2024, Công an quận 1 tiến hành kiểm tra căn hộ 10.05 Tòa nhà Ruby 1 tại địa chỉ trên và đưa Phạm Huỳnh Nhật Vi cùng cháu N. K. T. M và cháu L. H. T. L về trụ sở làm việc. Ngày 10/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, Vi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung vụ án nêu trên phù hợp với lời khai của các cháu M. và cháu L. và các tài liệu, chứng cứ thu giữ trong vụ án.