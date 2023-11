Xuất hiện thông tin "cò chạy suất đỗ viên chức" cho giáo viên

Đầu tháng tháng 8/2023, PV Báo Điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về việc xuất hiện một số “cò” môi giới “chạy” suất đỗ viên chức ở địa bàn tỉnh.

Ngày 8/8, phóng viên Dân Việt đã đặt giấy giới thiệu kèm nội dung đến Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để xác minh, làm rõ thông tin.

Ngày 14/8, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho hay, năm 2019, Bộ Nội vụ có công văn 5378 tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non, tuy nhiên, từ đó đến nay tỉnh Phú Thọ chưa tuyển một đợt nào. Trước thời điểm Phú Thọ chính thức tuyển dụng đặc cách, thẩm quyền tuyển dụng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

"Trong 3 năm ấy, tỉnh Phú Thọ có rất ít biên chế, khoảng 128 biên chế, trong khi đó nhu cầu hợp đồng khoảng trên dưới 2.0000. Và thời điểm này, theo phân cấp, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Và đến đến 2022, tỉnh Phú Thọ mới có biên chế và giao cho Sở Nội vụ tuyển dụng, hướng dẫn. Việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Nội vụ", vị này thông tin.

Về thông tin xuất hiện một số “cò” môi giới “chạy” suất đỗ viên chức ở địa bàn tỉnh, theo Sở Nội vụ, cơ quan công an đã vào cuộc, xác minh làm rõ.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cũng cho hay, cơ quan Công an đang làm việc để xác minh làm rõ. Với các nội dung Báo Điện tử Dân Việt đã liên hệ làm việc, UBND tỉnh giao Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, xem xét trả lời.

3 trường hợp môi giới "chạy" biên chế giáo viên mầm non

Sau hơn 2 tháng đặt giấy giới thiệu, ngày 13/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ gửi văn bản đến Báo điện tử Dân Việt thông tin liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh. Sở này được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ thông tin cho Báo điện tử Dân Việt.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, qua công tác rà soát, xác minh thông tin liên quan đến tiêu cực trong tuyển dụng viên chức giáo dục, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 3 trường hợp môi giới nhận "chạy" biên chế giáo viên mầm non.

Cụ thể, đối tượng Đ.T.L (huyện Thanh Sơn) gặp gỡ trực tiếp và hứa với N.T.T.H là giáo viên hợp đồng trường mầm non ở Thanh Sơn có khả năng "chạy" viên chức mầm non trên địa bàn huyện Thanh Sơn, chỉ cần cung cấp Bằng đại học để làm căn cứ đối chiếu hồ sơ trước khi tiến hành xét hồ sơ, sau khi có kết quả mới phải chuyển tiền.

Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Đức.

Đối tượng H.V.N (huyện Tân Sơn) liên hệ với L.T.T là giáo viên hợp đồng trường mầm non ở Thanh Sơn giới thiệu có thể giúp L.T.T xin vào biên chế với giá 200 triệu đồng. Nếu đồng ý, L.T.T chỉ cần đưa Bằng tốt nghiệp đại học cho H.V.N và khi có kết quả mới phải chuyển tiền.

Đối tượng N.V.D (huyện Yên Lập) hứa "chạy" biên chế giáo viên mầm non cho N.T.L là giáo viên hợp đồng trường mầm non ở huyện Yên Lập với số tiền 250 triệu đồng, nếu đồng ý, N.T.L đưa trước 150 triệu đồng, sau khi có quyết định tuyển dụng sẽ đưa 100 triệu đồng.

Qua xác minh 3 trường hợp trên chỉ hứa có khả năng giúp cho vào biên chế; chưa giao, nhận tiền, Bằng tốt nghiệp đại học để "chạy" biên chế. Do đó, cơ quan công an chưa đủ căn cứ để xử lý các trường hợp môi giới nhận "chạy" biên chế giáo viên mầm non theo quy định của pháp luật.

Thông tin thêm với Dân Việt, Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 07/7/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 2543/KHUBND về việc tuyển dụng giáo viên Mầm non tỉnh Phú Thọ năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 346-KL/TU ngày 07/8/2023 của về chủ trương tuyển dụng giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 trên địa bàn tỉnh, ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 3086/UBND-KGVX về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 2543/KH- UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh.

Theo đó, việc tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ được thực hiện với tổng số 892 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển dụng là giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015 trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Đối tượng nêu trên đang hợp đồng giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện, thành, thị nào trên địa bàn tỉnh thì đăng ký dự tuyển tại nơi đó.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, thị và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng giáo viên mầm non tỉnh Phú Thọ năm 2023.

Ngày 07/10/2023, Hội đồng tuyển dụng đã tiến hành xét tuyển giáo viên thuộc diện ưu tiên tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, đảm bảo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.