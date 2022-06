Phát hiện hơn 5.000 sản phẩm thuốc tân dược không rõ chất lượng

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa phát hiện và thu giữ hơn 5.000 sản phẩm thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm, tại 3 điểm kinh doanh thuốc tân dược.



Sản phẩm thuốc tân dược có dấu hiệu vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: QLTT

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM và công an địa phương đã kiểm tra điểm chứa hàng hóa trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) do ông N.T.N là chủ kinh doanh.

Kết quả kiểm tra phát hiện tổng cộng gần 400 hộp thuốc tân dược còn nguyên bao bì, không có tài liệu chất lượng kèm theo, không rõ tình trạng chất lượng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Các sản phẩm thuốc tân dược này có tờ hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng trị giá được xác định hơn 89 triệu đồng.

Cơ quan quản lý thị trường cũng tiếp tục kiểm tra 2 điểm kinh doanh của Công ty TNHH SXTM XNK Khánh Phượng tại đường 100 Bình Thới (quận 11) và chi nhánh Công ty tại phường Thới An (quận 12) do ông T.V.L là Giám đốc, người đứng đầu chi nhánh.

Kết quả kiểm tra phát hiện 4.892 sản phẩm thuốc tân dược và 13.750 sản phẩm là vỏ hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại, chưa qua sử dụng.

Vỏ các hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại, chưa qua sử dụng được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: QLTT

Các sản phẩm được phát hiện không hóa đơn chứng từ, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng trị giá được xác định hơn hơn 300 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.