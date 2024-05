Phát hiện kho thực phẩm đông lạnh chứa 2,4 tấn đùi gà, chân gà, cánh gà không rõ nguồn gốc

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Quảng Điền thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại kho hàng thực phẩm đông lạnh ở huyện Quảng Điền.

Tại kho thực phẩm đông lạnh do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ, cơ quan công an phát hiện có 2,4 tấn đùi gà, chân gà, cánh gà, gà nguyên con không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: C.A.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Quảng Điền tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh tại tổ dân phố Vĩnh Hòa, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền), do bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa) làm chủ.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại đây có 2,4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Số thực phẩm này gồm đùi gà, chân gà, cánh gà, gà nguyên con bọc trong các túi nilon đựng trong thùng carton có ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài.

Hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 2,4 tấn đùi gà, chân gà, cánh gà, gà nguyên con không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: C.A.

Làm việc với cơ quan công an, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm đông lạnh này.

Hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thực phẩm đông lạnh nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.