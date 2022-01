Phát hiện loài bọ lớn nhất từng sinh sống trên Trái đất, dài hơn 2,5m

Phát hiện hóa thạch Arthropleura khổng lồ. Ảnh: CNN

Hóa thạch được phát hiện vào tháng 1/2018 ở bãi biển Vịnh Howick, Northumberland. Được biết, một tảng đá đã rơi từ trên vách núi xuống và nứt ra, để lộ hóa thạch.

Neil Davies, giảng viên địa chất trầm tích tại khoa khoa học trái đất của Đại học Cambridge, cho biết hóa thạch được phát hiện bởi một cựu nghiên cứu sinh. Davies nói: "Đây là một phát hiện cực kỳ thú vị, nhưng hóa thạch quá lớn nên phải mất đến 4 người chúng tôi mới có thể mang nó lên được".

Phần còn lại hóa thạch của sinh vật, được đặt tên là Arthropleura, có niên đại từ Kỷ Than Đá khoảng 326 triệu năm trước, hơn 100 triệu năm trước khi khủng long xuất hiện.

Khi còn sống, sinh vật này ước tính rộng 55cm và dài tới 2,63m, nặng 50kg. Điều này khiến nó trở thành động vật không xương sống lớn nhất mọi thời đại từng được biết đến - lớn hơn cả loài bọ cạp biển cổ đại.

"Đây chắc chắn là sinh vật không xương sống lớn nhất từng tồn tại", Davies xác nhận qua email.

Đây là hóa thạch Arthropleura thứ ba từng được phát hiện. Hai hóa thạch trước đó được tìm thấy ở Đức và có kích thước nhỏ hơn nhiều.

Để có được kích thước lớn như vậy, chắc hẳn sinh vật này đã phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Vào thời điểm đó, nước Anh nằm trên đường xích đạo, các động vật không xương sống cũng như động vật lưỡng cư có thể sống dựa vào thảm thực vật phát triển trong các con lạch và sông.

Davies tuyên bố: "Việc tìm thấy những hóa thạch milipede khổng lồ này là rất hiếm, bởi vì sau khi chết, cơ thể của chúng có xu hướng rời ra (tách rời ở các khớp nối)".

Ông nói thêm: "Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chiếc đầu hóa thạch, vì vậy rất khó để đưa ra kết luận".

Arthropleura xuất hiện phổ biến trong khoảng 45 triệu năm trước khi tuyệt chủng. Người ta không biết chính xác lý do tại sao chúng biến mất, nhưng có thể là do khí hậu thay đổi không phù hợp với chúng. Hoặc cũng có thể do các loài bò sát thống trị gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

Hóa thạch sẽ được trưng bày công khai tại Bảo tàng Sedgwick ở Cambridge, Anh vào năm 2022. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Địa chất.