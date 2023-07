Phát hiện nhiều vật thể lạ, rác sinh hoạt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm soát FOD (vật thể lạ) trong 6 tháng đầu năm.



Theo báo cáo, số liệu tổng hợp thu nhặt FOD là rác sinh hoạt tại các khu vực sân đậu, băng chuyền hành lý, đường lăn …chưa có dấu hiệu giảm sút trong thời gian qua.

Về công tác vệ sinh sân đường quét hút FOD, Cảng cho biết vẫn đang tổ chức kiểm tra với tần suất 7 lần/ngày, trong đó tổ liên ngành thực hiện 2 lần, và 5 lần do Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất tự thực hiện.

Vật thể lạ được phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Bên cạnh đó, các tổ liên ngành thực hiện kiểm tra theo lịch định kỳ, như Tổ kiểm soát FOD Cảng, Tổ công tác An toàn đường cất hạ cánh cùng với Phòng an toàn và kiểm soát chất lượng, với tần suất 14-16 lượt hàng tháng.

Ông Đặng Ngọc Cương – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết để tăng cường công tác kiểm soát FOD, Cảng đã đề ra một số giải pháp kiểm soát, như cập nhật quy định kiểm soát FOD vào quy trình/hướng dẫn công việc của các đơn vị.

Đồng thời, từng đơn vị phục vụ phải nghiêm túc thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm soát FOD trong phạm vi quản lý và trong suốt quá trình phục vụ tàu bay.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu các đơn vị phục vụ mặt đất, hãng hàng không triển khai việc kiểm soát FOD theo đúng quy định an toàn, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác và an toàn bay tại Cảng.

Liên tiếp xảy ra một số vụ đinh găm vào lốp máy bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, thời gian qua, liên tiếp xảy ra một số vụ đinh găm vào lốp máy bay tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Bộ phận kỹ thuật phát hiện lốp của một số máy bay cán đinh khi hoạt động tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 3/7, sau khi một máy bay Airbus A321 bay từ Cam Ranh hạ cánh, lăn vào bến đỗ số 10, thợ máy kiểm tra, phát hiện lốp số 2 càng sau bên trái máy bay có vết cán đinh.

Đơn vị quản lý khu bay của sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra hiện trạng đường băng, đường lăn theo lộ trình máy bay hạ cánh lăn vào bến 10, nhưng không phát hiện bất thường.

Ngoài ra, tại sân bay Nội Bài, ngày 3/7, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhận thông tin máy bay A320/VN-A671 thực hiện chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, sau khi hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, thợ kỹ thuật kiểm tra máy bay phát hiện cánh quạt tại động cơ số 2 bị mẻ.

Trường hợp khác, ngày 30/6, sân bay Nội Bài nhận được thông tin máy bay A321/VN-A687, thực hiện chuyến bay VJ498, chặng bay Phú Quốc - Hà Nội. Sau khi hạ cánh tại Nội Bài, thợ kỹ thuật kiểm tra máy bay phát hiện lốp số 2 càng trái bị 1 đinh vít găm vào lốp.