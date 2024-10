Yên Bái: Hủy nổ thành công quả bom nặng 130kg còn sót lại trong chiến tranh đánh phá miền Bắc

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 18/10, gia đình ông Trần Văn Hòa (SN 1955, trú tại thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) san gạt nền nhà thì phát hiện 1 quả bom.

Nhận được tin báo từ người dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Lâm Giang tiếp quản, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh đánh phá miền bắc vào những năm 1968 – 1970, vỏ đã rỉ sét, đường kính 0,23m, chiều dài khoảng 1,1m, trọng lượng khoảng 130kg, nằm tọa độ thuộc thôn Phú Lâm, xã Lâm Giang.

Qủa bom có đường kính 0,23m, chiều dài khoảng 1,1m, trọng lượng khoảng 130kg. Ảnh: Mỹ Vân.

Ngay sau khi xác định được trọng lượng, kích thước của quả bom, Ban Chỉ đạo phá bom huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch, họp triển khai phương án phá hủy.

Theo đó, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo lực lượng Quân sự huyện, dân quân xã Lâm Giang vận chuyển bom trên tuyến đường liên thôn dài 7km bằng ô tô và khiêng bộ di dời đến khe núi có khối chắn tốt tại thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang tiến hành hủy nổ.

Vị trí hủy nổ bom được đào hầm là khu vực không có dân cư và cách nhà dân gần nhất là 1km sau khối chắn.

Quả bom đã được tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật. Ảnh: Mỹ Vân.

Quả bom đã được tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý, an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, phương tiện nhà nước, nhân dân và của lực lượng tham gia xử lý trong suốt quá trình khảo sát, bảo vệ, đào, vận chuyển và hủy nổ bom. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và của nhân dân, ổn định An ninh chính trị trên địa bàn.