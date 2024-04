Phát hiện thêm 32 gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

Trưa 1/4, thông tin từ Công an huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), lực lượng công an đang phối hợp Bộ đội Biên phòng lập biên bản thu giữ 32 gói hình chữ nhật nghi ma túy trôi dạt vào vùng biển Gò Công do người dân phát hiện, báo tin.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang kiểm tra trọng lượng các gói nghi ma túy. Ảnh: CACC

Khoảng 14 giờ 30 ngày 31/3, trong lúc đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, 2 thanh niên bất chợt phát hiện 3 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng hơn 1kg nghi là ma túy, đã trình báo và giao nộp cho Công an xã Phước Kiểng.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn H (59 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông) phát hiện một khối hình hộp quấn băng keo đen một đầu có buộc 1 đoạn dây màu trắng đen trôi dạt trên biển Gò Công nên kéo vào bờ đê biển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành mở băng keo đen của khối hình hộp. Bên trong là 1 túi xách màu xám có quai đeo có chứa 29 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg, bên ngoài quấn nhiều lớp ni lông màu xám, bên trong chứa tinh thể dạng rắn, màu trắng, nghi là ma túy.

Khu vực bờ biển Gò Công (Tiền Giang) nơi phát hiện gói ma túy trôi dạt vào bờ. Ảnh: Thiên Long

Trong ngày 31/3, có 32 gói nghi ma túy được thu giữ.

Trước đó, Dân Việt ngày 30/3 đã đưa tin, trong hai ngày 29 và 30/3, cũng tại khu vực biển Gò Công, người dân đã phát hiện 52 gói hình chữ nhật, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg, nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện toàn bộ tang vật trên đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Tiền Giang điều tra theo thẩm quyền.

Đến nay, tại khu vực biển Gò Công đã phát hiện tổng cộng 84 gói hình chữ nhật nghi là ma túy.