Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng

Từ đường dây ma túy liên tỉnh

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, sau một thời gian theo, sáng ngày 15/3/, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Xa Văn Tiến, 29 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, khi đối tượng vừa mang theo 1kg ma túy đá xuống xe khách tại Bến xe Bắc Phan Thiết(Bình Thuận) để đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng Trịnh Minh Sản, Đinh Thị Hà, Thao Minh Xá, Đào Thị Ánh, Xa Văn Tiến (thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, đối tượng Tiến khai nhận số ma túy trên là của Trịnh Minh Sản, 51 tuổi và Đào Thị Ánh (vợ Sản), 49 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Hai vợ chồng này đã thuê Tiến vận chuyển đến TP. Phan Thiết để tiêu thụ. Vợ chồng chủ hàng giao kèo: cứ vận chuyển thành công 1kg ma túy đá thì đối tượng Tiến được trả công 10 triệu đồng.

Từ lời khai này, Ban chuyên án Công an tỉnh Bình Thuận đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trịnh Minh Sản và Đào Thị Ánh. Hiện trường Công an khám nhà hai vợ chồng trên tại thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kom Tum và thu giữ thêm 1kg ma túy đá được cất dấu tinh vi trong đống vỏ cà phê phía sau nhà.

Tuy nhiên, lúc này đối tượng Trịnh Minh Sản không có nhà, bằng nghiệp vụ Công an xác định Sản đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay lập tức, Ban Chuyên án đã nhanh chóng cử một tổ công tác khác, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh, mật phục và bắt quả tang Trịnh Minh Sản cùng Đinh Thị Hà (46 tuổi, ngụ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Các cơ quan chức năng xác định, Hà là đối tượng vừa là người tình vừa là một mắt xích quan trọng để Sản đưa ma túy ra Quảng Ninh tìm đối tượng tiêu thụ và tạo đường dây mua bán ma túy.

Bên cạnh đó còn có đối tượng Thao Minh Xá (47 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nằm trong đường dây của Trịnh Minh sản và bắt giữ khi các đối tượng này đang mang theo 2kg ma túy giao cho khách.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Xá khai nhận, tại nhà của y tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang có cất dấu 1kg ma túy đá. Ngay lúc này tổ công tác tại Quảng Ninh đã thông báo cho tổ công tác tại tỉnh Kon Tum, để tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng Xá và thu giữ được số ma túy trên.

Tổng số ma túy mà Ban chuyên án thu giữ được gồm 5kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đến đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thông tin ban đầu cho biết, số ma túy trên do Trịnh Minh Sản mua tại Lào đưa về nhà ở tại Kon Tum cất giấu. Sau đó vợ chồng Sản và Ánh đã móc nối với các đối tượng tại địa phương làm "chân rết" để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ.

Số ma túy do Công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Xa Văn Tiến và Đào Thị Ánh; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ Trịnh Minh Sản, Đinh Thị Hà, Thao Minh Xá để điều tra.

2 Cơ quan cảnh sát điều tra 2 tỉnh Bình Thuận và Quảng Ninh tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia này, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 100% quân số đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tập trung nguồn lực và khẩn trương tranh thủ mọi thời gian để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh tổ chức xác minh, theo bám đến tận "hang ổ" của từng đối tượng trong đường dây.

Ngoài ra, nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác phối hợp điều tra, khám xét, truy tìm, các đối tượng đã bị bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, đảm bảo cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đưa các đối tượng xử lý nghiêm minh trước pháp luật.