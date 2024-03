Án tử hình với tài xế nghiện ma túy tông chết trung tá CSGT ở Long An

Chiều 27/3, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) - tài xế xe bán tải đụng chết 3 người, trong đó có 1 CSGT. Hội đồng xét xử đã tuyên đối tượng mức án tử hình về tội "Giết người".

Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 4/2023, một thanh niên quê Đức Hòa (Long An) thuê ô tô loại bán tải để chở thuốc lá ngoại nhập lậu, sau đó tìm đối tượng Thanh mướn lái xe và được chấp thuận.

Chiều 20/4/2023, Lê Thành Nghĩa (25 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) cháu ruột của Thanh gọi điện đề nghị chở đi công việc riêng tại TP.HCM. Tài xế Thanh đồng ý đón Nghĩa tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, lúc này Nghĩa mang theo túi nylon màu xanh.

Khi đến TP.HCM, Nghĩa giao túi nylon cho người phụ nữ chạy xe máy rồi lên ô tô trở về huyện Đức Hòa.

Ảnh: Thiên Long

Ngày hôm sau, Nghĩa mang theo túi nylon màu đen đề nghị Thanh chở đến huyện Hóc Môn (TP.HCM), tiền công cho 2 ngày là 4 triệu đồng.

Trên đường đi đến khu vực vắng, Nghĩa đề nghị Thanh dừng lại để sử dụng ma túy đá do Nghĩa mang theo, Thanh đồng ý.

Tiếp tục chuyến đi đến đường tỉnh 824 địa phận xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An), tài xế Thanh phát hiện phía trước đông phương tiện lẫn CSGT nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát.

Thời điểm này, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an huyện Đức Hòa đang thực hiện chuyên án ma túy chốt chặn cách xe bán tải 4m cùng chiếc xe ba gác, 2 xe máy chắn ngang đường.

Ảnh: Thiên Long

Do không có giấy phép lái xe lại vừa sử dụng ma túy, đối tượng Thanh đạp ga tông thẳng vào tổ công tác cùng phương tiện người dân. Tai nạn làm thiếu tá Hào (40 tuổi), anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) là người đi đường tử vong.

Chạy được hơn 10m, xe bán tải tông vào trụ đèn, bị lật ngang. Cảnh sát phá cửa khống chế Thanh, Nghĩa. Cảnh sát thu giữ 4 bánh heroin cùng 5kg ma túy đá. Xe máy và ô tô bán tải bị hư hại hơn 270 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án ma túy, sẽ xét xử Nghĩa cùng các bị cáo khác sau.