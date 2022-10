Phát hiện thi thể không mặc quần áo phân hủy giữa đồng

Ngày 21/10, một thi thể nam giới trong tình trạng không mặc quần áo đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện tại khu vực ruộng lúa thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thi thể nam nạn nhân được phát hiện ở ruộng. Ảnh: Trí Nhân

Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là một người đàn ông gần 50 tuổi, cao khoảng 1,62m, đã tử vong khoảng 3 ngày trước.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng thông báo, nếu ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP.Bà Rịa, gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Minh, SĐT 090.166.19.19 để làm việc.