Liên tiếp 2 bé tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ, ngủ thế nào cho an toàn?

Các biện pháp đề phòng hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ

Theo TS Duy, tử vong ở trẻ nhỏ do SIDS là vấn đề liên quan đến giấc ngủ, do đó cần nâng cao cảnh giác, tạo môi trường an toàn cho giấc ngủ của trẻ.



Cụ thể cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần:

- Cho trẻ nằm ngửa khi ngủ.

- Thường xuyên quan sát trẻ.

- Sử dụng núm vú giả cho trẻ dưới 1 tuổi giúp mở thông đường thở.

- Để nhiệt độ phòng phù hợp, thông thoáng quần áo.

- Không trùm đầu trẻ.

- Đặt trẻ nằm trên tấm đệm ít bị trũng xuống.

- Không sử dụng gối, đồ chơi nhồi bông, chăn có nhiều lông hoặc quá lớn ở khu vực cũi/giường của trẻ.

- Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi cần nằm cũi, giường riêng, bên cạnh giường ngủ của người chăm sóc.

- Không sử dụng miếng đệm phụ trong cũi.

- Tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch để nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

- Chăm sóc thai nghén sớm và thường xuyên.

- Nuôi con bằng sữa mẹ.

- Không hút thuốc lá, uống rượu hoặc sử dụng ma tuý trong thai kỳ và thời gian nuôi con nhỏ.

"Khi thấy trẻ có bất cứ dấu hiệu nào bất thường cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời", TS Duy khuyến cáo.