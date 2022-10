Vụ nam sinh bị đánh tử vong ở Long An: Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng (từ 14-18 tuổi) liên quan đến vụ đánh chết một học sinh lớp 11 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngôi trường nơi một học sinh lớp 11 bị đánh, tử vong. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an TP.Tân An, 7 đối tượng gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004), cùng ngụ TP.Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Các đối tượng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An đang lấy lời khai và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng, về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. té ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó, nhóm trên lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện học sinh bị nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, em K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị và tử vong.