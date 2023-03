Phát hiện thi thể nghi nữ giới đã phân hủy chỉ còn xương trong khu rừng ở Bình Thuận

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân được phát hiện khoảng 14 giờ 30 phút chiều 17/3 tại khu vực Rừng Nhu thuộc thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Một số đồ vật tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Tử thi nhiều khả năng là nữ giới, độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện từ 3 đến 5 tháng. Tử thi trong giai đoạn phân hủy hết chỉ còn phần xương.

Tử thi bị mất toàn bộ hai xương bàn tay, bàn chân; xương hàm trên còn 5 cái răng, xương hàm dưới còn 4 răng.

Công an huyện Bắc Bình thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin có liên quan đến vụ việc trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình qua SĐT: 02523.860.133. Địa chỉ: 17 Lê Hồng Phong, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình hoặc trao đổi trực tiếp với Điều tra viên Huỳnh Ngọc Tín qua SĐT: 0813798686 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.