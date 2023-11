Phát hiện Ukraine tiếp tục cung cấp phụ tùng máy bay, trực thăng cho Nga trong thời gian chiến tranh

Cuộc điều tra của Vazhnye Istorii, một tờ báo Nga tập trung vào các cuộc điều tra báo chí cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Avia FED Service đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga, Rostec và Lực lượng Không quân của tổng thống các phụ tùng thay thế trị giá ít nhất 650 triệu rúp (7,3 triệu USD) (2022 đến tháng 7/2023). Phần lớn trong số đó, 370 triệu rúp (4,1 triệu USD), đến từ Ukraine.

Theo số liệu hải quan, công ty nhập khẩu các hạng mục gồm; phụ tùng thay thế cho máy bay An-124 do Nhà máy chế tạo máy của Fed Kharkiv sản xuất với giá gần 120 triệu rúp (4,1 triệu USD); phụ tùng cho radar của trực thăng Ka-32, do nhà máy Radar ở Kyiv sản xuất, với giá hơn 67 triệu rúp (757.000 USD); phụ tùng cho động cơ máy bay An-24 và An-12 do Motor Sich (thời Xô Viết gọi là Hiệp hội Công nghiệp Motorobudivnyk Zaporizhzhia); các sản phẩm của Nhà máy Kyiv Artem, Cục Thiết kế Tổng hợp Kharkov, Nhà máy Tổng hợp Vovchansk và các doanh nghiệp Ukraine khác, với giá khoảng 170 triệu rúp (1,9 triệu USD).

Ngoài ra còn có các chuyến hàng từ Pháp, Mỹ và Anh.



Theo Vazhnye Istorii, trước khi bắt đầu cuộc chiến ở miền đông Ukraine vào năm 2014, Nhà máy chế tạo máy của FED Kharkiv (KhMZ) là nhà cung cấp chính của Avia FED Service, trong đó Nga chiếm 70% doanh số bán hàng.

Ban đầu, Avia FED Service được thành lập vào năm 1993 với tư cách là văn phòng đại diện của KhMZ. Oleksandr Reshetnyk, giám đốc hiện tại của nhà máy, sinh ra ở Luhansk, học tại Viện Hàng không Kharkiv, và trên trang web cá nhân của ông có một mục có ảnh các nhân viên FED.

Khi cuộc chiến ở Donbas bắt đầu, nhà máy đã chính thức ngừng giao hàng cho Nga. Năm 2018, Avia Fed Service phải chịu lệnh trừng phạt của Ukraine.

Theo Vazhnye Istorii, điều này không ngăn cản việc cung cấp cho Liên bang Nga – không trực tiếp mà thông qua công ty Linker đã đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công ty có một trang web bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Nga, họ nói rằng họ tập trung vào việc cung cấp các bộ phận máy bay cho trực thăng Mi-8, Mi-17 và Ka-32 "bất cứ nơi nào trên thế giới".

Đặc biệt, Linker đã nhận được các sản phẩm của Ukraine từ Motor Sich, nơi giám đốc Viacheslav Bohuslaev đã bị bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái vì nghi ngờ có tội phản quốc vì "cung cấp hàng hóa quân sự bất hợp pháp cho máy bay tấn công của Nga".

Trang web của công ty liên quan đến Linker, Amis, cho biết công ty này là đại diện chính thức của Motor Sich tại UAE và "có tất cả các giấy phép và giấy phép cần thiết".

Vazhnye Istorii lưu ý rằng đợt giao hàng cuối cùng từ Linker được thực hiện vào tháng 1 năm nay khi tham khảo dữ liệu hải quan. Sau đó, việc giao hàng tiếp tục thông qua công ty Bakaitorg1 từ Kyrgyzstan, được đăng ký vào tháng 4/2023. Trong thời gian này, công ty đã bán được các sản phẩm KhMZ của Ukraine trị giá 40 triệu rúp (451.000 USD) cho Nga.

Chủ sở hữu của Linker trên LinkedIn là Oleksii Palchyk, được cho là người gốc thành phố Poltava, tốt nghiệp Trường Hàng không Quân sự Cao cấp Irkutsk, tờ báo lưu ý.

Vazhnye Istorii đã liên hệ với Palchyk, nhưng anh ta nói rằng "công ty Linker chưa bao giờ giao hàng và sẽ không giao bất cứ thứ gì từ Ukraine đến Nga". Đối với câu hỏi làm rõ liệu Linker có cung cấp hàng hóa cho công ty Avia FED Service hay không, Palchyk nói rằng ông "chưa sẵn sàng" trả lời.

Alexsandr Reshetnik, giám đốc Avia FED Service, nói với Vazhnye Istorii rằng các sản phẩm Ukraine đến công ty vào năm 2022-2023 đều được mua trước đó và chỉ đơn giản là "nằm ở nước ngoài".

Tuy nhiên, ông không thể trả lời câu hỏi làm thế nào có thể thực hiện được trong trường hợp giao hàng qua Bakaitorg1, đã đăng ký vài tháng trước.