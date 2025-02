Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lực lượng CSGT, Công an TP.HCM đã làm việc xuyên đêm, xuyên Tết 24/24 giờ để triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); trong đó chú trọng công tác điều tiết, phân luồng giao thông, an toàn, thông suốt.