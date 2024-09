"Phát hoảng" vì thấy loài động vật gặm nhấm trong đồ ăn của hành khách

Một sự cố hiếm gặp trên chuyến bay của hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) từ Oslo đến Málaga đã gây chấn động khi một hành khách phát hiện một con chuột bò ra từ khay thức ăn của mình. Vụ việc xảy ra vào thứ Tư vừa qua và buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Copenhagen, Đan Mạch.



Sự việc bắt đầu khi một hành khách nữ trên chuyến bay mở khay thức ăn của mình và bất ngờ thấy một con chuột nhỏ nhảy ra. Hành khách Jarle Borrestad, người ngồi gần cô, đã chia sẻ sự cố trên mạng xã hội Facebook, kèm theo một bức ảnh anh đang mỉm cười cùng với hai người phụ nữ ngồi cạnh, họ cũng không giấu nổi nụ cười vì sự việc kỳ lạ.

Đổi máy bay vì phát hiện động vật gặm nhấm trong đồ ăn của hành khách

Chuột bò ra từ khay thức ăn, khiến chuyến bay của Scandinavian Airlines phải hạ cánh khẩn cấp. Ảnh: SAS.

Theo thông tin từ ông Oystein Schmidt, người phát ngôn của SAS, chuyến bay đã phải đổi máy bay để đảm bảo an toàn cho hành khách. Các hành khách sau đó đã được bay đến Málaga, Tây Ban Nha, trên một chuyến bay thay thế. Ông Schmidt nhấn mạnh rằng sự cố này "cực kỳ hiếm gặp" và SAS đã thiết lập các quy trình xử lý cho những tình huống tương tự, đồng thời sẽ xem xét lại quy trình với các nhà cung cấp để đảm bảo không xảy ra lần nữa.

Chuột là loài động vật bị nghiêm cấm trên các chuyến bay vì chúng có khả năng gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Đặc biệt là nếu chúng cắn dây điện trên máy bay, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của chuyến bay. Vì vậy, sự hiện diện của một con chuột trên máy bay đã khiến toàn bộ quy trình khẩn cấp được kích hoạt.

Đây không phải là lần đầu tiên sự xuất hiện của loài gặm nhấm này khiến các chuyến bay bị gián đoạn. Vào năm 2017, một chuyến bay của British Airways từ sân bay Heathrow đến San Francisco đã không thể cất cánh sau khi một con chuột được phát hiện trên máy bay. Sau khi trì hoãn bốn giờ đồng hồ, một chiếc máy bay thay thế mới được điều động. Sự cố này khiến British Airways tốn khoảng 250.000 bảng Anh, bao gồm chi phí thay đổi máy bay và ảnh hưởng đến lịch trình bay.

Các chuyến bay hạ cánh khẩn cấp không phải lúc nào cũng xuất phát từ lý do kỹ thuật hoặc an toàn. Một số trường hợp đáng chú ý đã xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như vụ việc vào năm 2022 khi một chuyến bay của United Airlines từ Houston đến Amsterdam phải chuyển hướng đến Chicago. Nguyên nhân là do một hành khách hạng thương gia đã gây náo loạn sau khi món ăn đầu tiên mà anh ta yêu cầu không có sẵn. Ngoài ra, năm 2017, một máy bay của Qatar Airways cũng buộc phải hạ cánh giữa chừng khi một phụ nữ phát hiện ra chồng mình ngoại tình, dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên máy bay.

Sự cố chuột bò ra từ khay thức ăn lần này không chỉ khiến hành khách bất ngờ mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm tra và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay. SAS đã cam kết sẽ điều tra và tăng cường quy trình giám sát để đảm bảo sự cố tương tự không tái diễn.