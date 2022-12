Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ukraine. Ảnh The Drive.

Phi công chiến đấu cơ MiG-29 của Lực lượng Không quân Ukraine mật danh là "Juice" đã chia sẻ với tờ Drive về mức độ khó bắn hạ của máy bay không người lái tự sát Shahed-136 do Iran sản xuất và chuyển giao cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cụ thể, chia sẻ với các nhà báo Mỹ, Juice thừa nhận rằng anh vẫn chưa bắn hạ được một chiếc Shahed nào bằng máy bay chiến đấu của mình mặc dù anh thường xuyên nhận nhiệm vụ xuất kích phản ứng nhanh 24 giờ để đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga.

Chẳng hạn, "Juice" cho biết, anh đã phải bay đặc biệt tích cực để đánh chặn các UAV Shaheds-136 trong tháng 10/2022. Cường độ các chuyến bay nhiều không kém gì thời điểm tháng 3 năm nay. Juice nói rằng, anh và MiG-29 đã có một số khoảnh khắc suýt bắn hạ được UAV do Iran sản xuất khi nó lọt vào tầm ngắm của anh và sẵn sàng nổ súng.

Nhưng cuối cùng anh không thể khai hỏa vì chiếc chiến đấu cơ đang bay ngay phía trên một khu dân cư, nếu bắn hạ Shaheds-136 vào thời điểm đó đồng nghĩa với việc gây ra nhiều thiệt hại hơn. Vì vậy, Shahed-136 đã được "thả" ra khu vực không có dân cư. Ở đó, các tổ cơ động được trang bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai di động MANPADS và súng máy phòng không sẽ nhận nhiệm vụ tiêu diệt nó.

"Juice" chia sẻ, mỗi loại vũ khí trên máy bay MiG-29 đều có những thiếu sót riêng trong một số điều kiện săn tìm Shahed. Ví dụ, pháo 30mm trên máy bay chỉ có hiệu quả nếu việc đánh chặn diễn ra vào ban ngày và Shahed nằm trong tầm ngắm.

Phi công Ukraine mật danh "Juice" bên cạnh chiếc MiG-29 của mình. Ảnh Không quân Ukraine/The Drive.

Tên lửa R-73 với hệ thống dẫn đường hồng ngoại chỉ có hiệu quả khi thời tiết đẹp, không có mây mù che phủ. Mặc dù tên lửa R-27 có đầu radar dẫn đường nhưng để nó bắn trúng máy bay không người lái tự sát thì các phi công của Ukraine phải tiếp cận mục tiêu ở một khoảng cách nguy hiểm.

Do đó, việc săn lùng tên lửa hành trình của đối phương bằng MiG-29 được đánh giá là dễ dàng hơn nhiều so với việc săn lùng máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất.

Một khía cạnh thú vị khác đã được phi công mật danh "Karaya" của Ukraine - Thiếu tá Vadym Voroshilov tiết lộ. Theo đó, ông Voroshilov nhấn mạnh rằng, hầu hết người Nga thường phóng máy bay không người lái tự sát vào ban đêm. Trong trường hợp này, các phi công của Ukraine phải dựa vào định vị GPS.

Trong điều kiện như vậy, khá khó để nhận diện được các khu dân cư nằm ở đâu, bởi vì tiêu chí điều hướng "truyền thống" (ánh đèn phát lên từ các tòa nhà dân cư) đã biến mất bởi các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng của Ukraine đã làm nhiều nơi mất điện kéo dài. Chính điều này cũng làm phức tạp quá trình bắn hạ những chiếc Shahed vào ban đêm.