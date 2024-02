Phi tần may mắn nhất lịch sử Trung Quốc, được cả 3 hoàng đế sủng ái là ai?

Trong lịch sử nhà Thanh, có một phi tần duy nhất được cả 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long cực kỳ sủng ái, đó chính là Đôn Di Hoàng quý phi Giai thị. Bà là 1 phi tần của hoàng Đế Khang Hi, sinh năm 1638, là con gái của họ Qua Nhĩ Giai thị, một gia tộc giàu có. Gia tộc của bà khi ấy chính là 1 trong những danh gia vọng tộc Mãn Châu, nên ngay từ khi sinh ra số mệnh của bà đã định đoạt là sẽ nhập cung.

Ảnh minh hoạ.

Năm Khang Hi thứ 37, Qua Nhĩ Giai thị bắt đầu nhập cung. Nhờ gia thế, dung mạo xinh đẹp và tài năng, Qua Nhĩ Giai thị nhanh chóng nhận được sự chú ý của hoàng đế Khang Hi. Chỉ 2 năm sau khi nhập cung, bà đã được sắc phong Hòa tần khi mới 17 tuổi, vị trí này là khá cao đối với 1 phi tần mới nhập cung.



Bà nhanh chóng được hoàng đế sủng ái và mang thai sinh được Hoàng thập bát nữ, tuy nhiên không may mệnh yểu qua đời. Từ đó, bà cũng không thể sinh con được nữa.

Dù không có con nhưng Hòa tần vẫn rất được Hoàng đế Khang Hi sủng ái và tấn phong làm Hòa phi, vị trí cao trong hậu cung. Vì không có con nên bà không can dự chuyện triều chính và tranh chấp ngôi vị. Đến năm 1722, hoàng đế Khang Hi qua đời, Ung Chính lên ngôi. Lúc bấy giờ, Hòa phi vẫn còn khá trẻ khi mới 39 tuổi. Dù không phải mẹ con ruột nhưng Hoàng đế Ung Chính cũng rất kính trọng bà vì bà chăm sóc rất chu đáo cho Hoằng Lịch (Càn Long sau này)- con trai Ung Chính. Chính vì vậy, sau này Ung Chính đã phong cho bà là Hoàng Khảo Quý phi trong thời gian ông nắm quyền.

Sau khi Ung Chính qua đời, Càn Long lên kế vị. Lúc bấy giờ, Hoàng Khảo Quý phi cũng đã lớn tuổi. Nhớ tới ân dưỡng dục năm xưa nên Càn Long luôn hiếu thuận và tôn kính vị phi tần của hoàng đế Khang Hi, thậm chí còn phong tôn làm Ôn Huệ Quý thái phi. Đến năm Càn Long thứ 8 (năm 1743), sau khi Khác Huệ Hoàng quý phi Đông Giai thị qua đời, hoàng đế Càn Long đã tấn tôn bà làm Ôn Huệ Hoàng Quý thái phi, địa vị vô cùng cao quý trong hậu cung.

Hoàng Đế Càn Long coi Ôn Huệ Hoàng quý thái phi như bà nội của mình. Trong các lễ thần thọ 70, 80 tuổi của bà đều được Càn Long tổ chức rất chu đáo và tặng nhiều lễ vật để chúc mừng.

Đến năm Càn Long thứ 33 (năm 1768), Ôn Huệ Hoàng Quý thái phi qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Hoàng đế Càn Long đã đích thân tới tưới rượu trước kim quan của bà. Vị hoàng đế này còn làm lễ dâng thụy hiệu cho bà là Đôn Di Hoàng Quý phi và cho an táng vào Hoàng quý phi viên tẩm ở trong Cảnh lăng.