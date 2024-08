Nghi lễ Cây thần thiêng sẽ được phục dựng lại tại phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2024

Clip: Phiên chợ vùng cao Co Mạ - điểm đến hấp dẫn của hàng nghìn du khách và người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn

Theo đó, Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao huyện Thuận Châu năm 2024 với chủ đề "Sắc màu vùng cao Thuận Châu" sẽ được UBND huyện Thuận Châu tổ chức tại trung tâm xã Co Mạ.

Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao huyện Thuận Châu sẽ diễn ra từ ngày 26/8 đến hết ngày 2/9, với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc các dân tộc vùng cao huyện Thuận Châu.

Hàng nghìn du khách thập phương đổ về xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La mỗi dịp Tết độc lập 2/9. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại sự kiện này, sẽ diễn ra giải thể thao các xã vùng cao huyện Thuận Châu mở rộng năm 2024, gồm bóng chuyền da nam; bắn nỏ cá nhân nam, nữ; đánh tu lu nam.

Thi trình diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Mông, các xã Co Mạ, Long Hẹ, Co Tòng, É Tòng, Pá Lông, Mường Bám mỗi xã sẽ thành lập 1 đội thi trình diễn ít nhất từ 3-5 tiết mục nghệ thuật dân gian dân tộc Mông như khèn Mông, múa, hát dân ca, tấu nhạc cụ...

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sẽ diễn ra dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 tại phiên chợ vùng cao Co Mạ. Ảnh: Mùa Xuân.

Đặc biệt, tại sự kiện này cũng sẽ diễn ra phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2024, với 40 gian hàng gian hàng thương mại tổng hợp của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh trưng bày các sản phẩm nông sản, đặc sản của 6 xã vùng cao; trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của huyện Thuận Châu; trưng bày các hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện và gian trưng bày không gian văn hóa dân tộc Mông. Các hoạt động tại Hội chợ diễn ra từ ngày 1/9 đến ngày 2/9/2024.

Tổ chức biểu diễn văn nghệ vào buổi tối tại phiên chợ vùng cao Co Mạ trong các ngày diễn ra phiên chợ, do các đội văn nghệ của địa phương 6 xã vùng cao biểu diễn.

Phục dựng nghi lễ "Cây thần thiêng" tại phiên chợ vùng cao Co Mạ

Lễ Khai mạc phiên chợ vùng cao Co Mạ - Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao huyện Thuận Châu năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 1/9/2024.

Ngay sau lễ Khai mạc, sẽ diễn ra lễ phục dựng trích đoạn nghi lễ "Cây thần thiêng" (tiếng Mông gọi là tri tông sếnh) của đồng bào dân tộc Mông xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Nghi lễ "Cây thần thiêng" đã có từ lâu đời và được duy trì phát huy đến ngày nay với mục đích nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước.

Nghi lễ Cây thần thiêng sẽ được phục dựng lại tại phiên chợ vùng cao Co Mạ năm 2024. Ảnh: Mùa Xuân.

Phần hội sẽ có từ 20-30 diễn viên, nghệ nhân biểu diễn một số hoạt động cộng đồng như: hát dân ca, múa dân gian, tấu nhạc cụ dân tộc và nhảy tha khềnh…



Bên cạnh đó, để thu hút du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm, trong dịp Tết độc lập còn diễn ra các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, như; Kéo co, ném pao, tung còn,nhảy bao bố, bịt mắt đập đồ, đẩy gậy; thi giã bánh giày; trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc; thi hái quả sơn tra, tạo hình quả và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các xã vùng cao...

Bà Đinh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thuận Châu (Sơn La), cho biết: Tuần văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại vùng cao năm 2024 và phiên chợ vùng cao Co Mạ năm nay được tổ chức với quy mô cấp huyện sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và trưng bày nông sản địa phương để quảng bá giới thiệu sản phẩm đến với du khách thập phương.

Phiên chợ vùng cao Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La) mang đậm bản sắc vùng cao. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Và Phỏng Sá, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, thông tin: Phiên chợ vùng cao Co Mạ đã được xã tổ chức thường niên. Năm nay, do UBND huyện tổ chức nên quy mô sẽ lớn hơn và có nhiều hoạt động hơn.

Để chuẩn bị tốt cho các sự kiện sẽ diễn ra, xã đang tập trung chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất sân bãi, điện, nước... tổ chức phiên chợ theo kế hoạch. Chỉ đạo Ban Quản lý chợ trung tâm xã Co Mạ thực hiện thu dọn vệ sinh trong khu vực nhà chợ. Nạo vét rãnh dọc phía trước đường tỉnh lộ 108 và đường đi Long Hẹ, tổ chức trông giữ xe máy trước trong và sau tuần văn hóa.

Chủ động các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phục dựng trình diễn trích đoạn nghi lễ cúng "Cây thần thiêng" dân tộc Mông và các hoạt động khác...