Là nhà thiết kế đương đại nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới, Philippe Starck luôn chú trọng tới môi trường và tầm nhìn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông kiên định với tôn chỉ: Sáng tạo, dù ở trong bất kỳ thể thức nào, cũng phải làm cho cuộc sống của càng nhiều người trở nên tốt đẹp hơn càng tốt. Ở Philippe Starck, người ta thấy được một tinh thần tự do trong một tài năng xuất chúng.

Sự quan tâm sâu sắc về ý nghĩa sinh thái, niềm khao khát kiến tạo những chuẩn sống mới theo định hướng phát triển bền vững cùng sự say mê phát minh không ngừng đã đưa Philippe Starck từ sáng tạo này đến sáng tạo khác, tất cả đều mang tính biểu tượng.

Với hơn 10.000 sản phẩm đã hoàn thành và sắp sửa ra mắt, từ loa đến đèn chùm, từ mô tô đến siêu du thuyền, Starck làm được tất cả. Các khách sạn do ông thiết kế đều trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Các đồ vật hàng ngày qua bàn tay tạo tác tuyệt vời của Stark, theo cách riêng của chúng, cũng không kém phần ngoạn mục so với các thiết kế nội thất đỉnh cao của ông.

Philippe Starck – Nhà thiết kế huyền thoại trong nhiều lĩnh vực

Người tạo nên những cuộc cách mạng trong ngành khách sạn thế giới

Kể từ những sáng tạo đầu tiên vào những năm 1980, Philippe Starck đã không ngừng cách mạng hóa ngành khách sạn thế giới. Cùng với doanh nhân bất động sản Ian Schrager, Starck đã đưa ra cách tiếp cận và các quy tắc mới cho định nghĩa về khách sạn, bắt đầu từ Royalton ở New York. Tiếp sau đó là hàng loạt khách sạn như Delano ở Miami (1995), Mondrian ở Los Angeles (1999), tại London là sự xuất hiện của Saint Martin's Lane (1999) và Sanderson (2000), trong khi New York chào đón khách sạn Hudson (1999) và Clift ở San Francisco (2001).

Mặc dù hầu hết các khách sạn này đã phát triển theo các hướng khác nhau, nhưng chúng đã thực sự làm nên dấu ấn đáng nhớ của Starck trong ngành thiết kế khách sạn. Mỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Starck thiết kế đều là điểm đến khơi nguồn cảm xúc và trải nghiệm. Các khách sạn không còn là một chỉ để ở mà là không gian sống được chắt lọc với sự thân thiện, vui vẻ và những điều bất ngờ thú vị. Rất nhiều khách sạn do Starck thiết kế từng được vinh danh là khách sạn tốt nhất và được các tạp chí du lịch nổi tiếng như như Wallpaper* và Condé Nast Traveler không ngớt lời ca tụng về không gian và thiết kế.

Khách sạn SLS Beverly Hills

Một cuộc cách mạng khác trong ngành khách sạn được Philippe Starck kiến tạo vào những năm 2000. SLS Beverly Hills (2007) là khu nghỉ dưỡng xa xỉ thực sự đầu tiên mà Starck thiết kế ở Bắc Mỹ. Kể từ khi SLS Beverly Hills mở cửa, hơn 60 giải thưởng từ Condé Nast Traveller, Wallpaper *, The New York Times và The Los Angeles Times đã được trao cho hệ thống khách sạn SLS trên toàn cầu .

Sự thành công của SLS Beverly Hills cũng mở đầu sự hợp tác lâu dài giữa Starck và thương hiệu SLS cho đến tận ngày nay với các khách sạn các khách sạn gồm SLS Hotel Brickell và SLS Hotel South Beach (Miami), SLS Las Vegas Hotel & Casino (Las Vegas)... Ngoài ra, Philippe Starck cũng hợp tác với nhiều chủ đầu tư, kiến tạo hang loạt khách sạn độc bản như M Social Singapore, Brach Paris, Lily of the Valley, Saint-Tropez và La Réserve Eden au Lac ở Zurich…

Không gian tinh tế được thiết kế bởi Philippe Starck tại Lily of the Valley

Khách sạn Lily of The Valley, khai trương năm 2019, đã tạo ra một làn sóng nghỉ dưỡng mới ở vùng Cote d’Azur (Pháp) và trên toàn thế giới.Với dự án này Philippe Starck đã tưởng tượng ra một thiên đường trên trái đất, một thế giới của sự an lành, bình lặng và nhẹ nhàng, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một. Lấy cảm hứng từ các biệt thự ở California và vườn treo Babylon, Lily of the Valley kiến tạo nên một không gian sống đầy nghệ thuật với chuẩn sống wellness hàng đầu, đậm chất Pháp.

Dự án mới nhất của Starck là khách sạn 5 sao La Réserve Eden au Lac ở Zurich (Thụy Sĩ). Khách sạn có tuổi đời hơn 100 năm đã được Philippe Starck thiết kế lại theo một cách thức hoàn toàn mới: Hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc vốn có cùng chất thơ nguyên bản của dự án.

Mỗi khách sạn là một bộ phim

Trong một ngành dịch vụ đòi hỏi khắt khe và đầy đủ các tiêu chuẩn phức tạp như khách sạn, câu hỏi đặt ra là "làm cách nào Starck tạo ra những " bước ngoặt ", những ấn tượng và trải nghiệm độc đáo như vậy?

Thiết kế đơn giản nhưng đầy sang trọng của Starck tại khách sạn La Reserve Eden au Lac

"Những khách sạn do tôi tạo ra giống như một bộ phim mà tôi là đạo diễn. Tôi tưởng tượng sự đến và đi của mọi người, những gì họ sẽ trải qua, những gì họ sẽ cảm thấy, tôi tạo ra những câu chuyện vay mượn từ tình yêu, sự hài hước, thơ ca, sự dịu dàng, chủ nghĩa siêu thực và nghệ thuật", Philippe Starck chia sẻ niềm cảm hứng cho các khách sạn mà ông thiết kế. Và điều đó là hoàn toàn đúng - bất cứ nơi nào có bàn tay của huyền thoại này chạm vào, nơi đó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển, biểu tượng cho thiết kế thanh lịch, tinh tế và lòng hiếu khách. Những khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Philippe Starck thiết kế đều trở thành những địa điểm mà ai cũng mong muốn được trải nghiệm.

Với tài năng thiết kế và sáng tạo không giới hạn của mình, năm 1999, Philippe Starck đã hợp tác với nhà phát triển bất động sản hàng đầu John Hitchcox thành lập nên thương hiệu YOO. Sau hơn 20 năm phát triển, YOO đã trở thành thương hiệu thiết kế nhà ở và khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 85 dự án tại 36 quốc gia. Trong đó YOO Inspired by Starck – thương hiệu riêng của huyền thoại Philippe Starck tại YOO đặc biệt được khách hàng ưa chuộng. Ông thường bỏ qua các quy ước về nhà ở thường thấy để thiết kế nên các không gian sống với với hình dáng hiện đại, kết hợp bản sắc văn hóa địa phương và phù hợp với nhu cầu của gia chủ.

Được biết, sắp tới đây, Việt Nam sẽ lần đầu tiên có dự án mang thương hiệu "YOO Inspired by Starck" do chính huyền thoại Philippe Starck khảo sát và tự tay thiết kế. Hãy cùng chờ đón!