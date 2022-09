Phim Big Mouth tập 14, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) bất ngờ bị Park Yoon Gap (Jung Jae Sung) sát hại. Tuy nhiên, đây chỉ là cái bẫy mà Chang Ho cố tình tạo ra nhằm đẩy Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon) vào thế khó. Kế hoạch của Chang Ho thành công, anh chiếm lấy lòng tin của Chủ tịch Kang Seung Geun (Jeon Guk Hwan), đồng thời Chủ tịch Kang cũng biết được lòng dạ của Choi Do Ha tiếp cận mình để báo thù.

Ở diễn biến khác, Go Mi Ho (Yoona) do không biết về kế hoạch của Chang Ho nên cô tưởng chồng mình bị Choi Do Ha đứng sau hại chết. Mi Ho bật khóc nức nở, cô túm lấy cổ áo Choi Do Ha và đòi trả thù cho Chang Ho. Sau đó, Mi Ho ngất xỉu và phải nhập viện vì tưởng rằng Chang Ho qua đời.

Phim Big Mouth tập 14: Park Chang Ho đến đám tang của Chủ tịch Kang, trực tiếp đối đầu với Choi Do Ha. (Ảnh trong phim)

Phản ứng của Choi Do Ha khi gặp Chang Ho tại đáng tang của Chủ tịch Kang. (Ảnh trong phim)

Khép lại phim Big Mouth tập 11, Chang Ho lo lắng cho Mi Ho và gửi lời xin lỗi bà xã vì thực hiện kế hoạch vạch trần bộ mặt xấu xa của Choi Do Ha nhưng không để cô biết. Điều khiến khán giả lo lắng là cuối tập phim này, Mi Ho khi đánh răng đã phát hiện mình bị chảy máu chân răng, cô cũng bị chảy máu mũi. Đây cũng là những triệu chứng mà tử tù Tak Kwang Yeon (Yoo Tae Joo) từng đề cập đến về những tù nhân mắc bệnh ung thư máu.

Về phía Choi Do Ha, anh ta đã ra tay trước sát hại Chủ tịch Kang. Bởi vì thân phận thực sự của Choi Do Ha là Jo Sung Hyun. Anh ta muốn tiếp cận Chủ tịch Kang để trả thù. Phân cảnh Park Chang Ho đến đám tang của Chủ tịch Kang, trực tiếp đối đầu với Choi Do Ha. "Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy tôi vẫn còn sống, Jo Sung Hyun. Tôi biết chính anh đã giết ông ấy (Chủ tịch Kang - PV). Cứ chờ mà xem, tôi sẽ vạch trần từ bộ mặt xấu xí đến tâm hồn xấu xa của anh", Chang Ho nói với Choi Do Ha.

Diễn xuất của Yoona khi đảm nhận vai Mi Ho nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. (Ảnh trong phim)

Phim Big Mouth tập 15: Lee Jong Suk có hạ gục được Choi Do Ha xấu xa?

Trong phim Big Mouth tập 15 lên sóng vào tối nay (16/10) có cảnh vợ chồng Chang Ho hẹn hò lãng mạn trên bãi biển. Bà xã của luật sư Park mong muốn anh sẽ "trở thành một Big Mouse tốt". Mi Ho cũng đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình khi có những triệu chứng chảy máu chân răng, mũi.

Ở diễn biến khác, Chang Ho gặp "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) và nói rõ về nguyên nhân cái chết của Chủ tịch Kang. Anh cũng đề nghị Gong Ji Hoon là hậu thuẫn cho mình tiến xa hơn trong cuộc tranh cử chức thị trưởng Gucheon. "Chiến dịch tranh cử bắt đầu rồi, hãy giúp tôi chiến thắng. Tôi sẽ biến cuộc bầu cử này thành nấm mồ chôn của Choi Do Ha", Chang Ho nói.

Phim Big Mouth tập 15: Chang Ho muốn "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) hậu thuẫn cho mình. (Ảnh trong phim)

Phía Choi Do Ha, anh ta tìm cách khiến Chang Ho không thể tham gia cuộc tranh cử. "Tôi muốn Park Chang Ho phải rút khỏi cuộc tranh cử", Thị trưởng Choi khẳng định.

Dù tình hình sức khỏe không tốt nhưng Mi Ho và Jerry (Kwak Dong Yeon) vẫn tiếp tục điều tra kỹ lưỡng về nông trại lạ lùng luôn được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Bởi vì, bà xã của Chang Ho tin rằng vẫn còn bí mật được Choi Do Ha che giấu tại đây.

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Big Mouth tập 15: Choi Do Ha tìm cách khiến Chang Ho không thể tham gia cuộc tranh cử. (Nguồn: MBC)