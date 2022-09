Bình An - Phương Nga đăng ký kết hôn nhận "bão" lời chúc từ sao Việt

Cách đây ít phút, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng giấy đăng ký kết hôn. Đi kèm với bức ảnh này, diễn viên Bình An hài hước chia sẻ: "Được lên phường". Riêng Á hậu Phương Nga, cô tạo dáng với gương mặt nhăn nhó sau lớp khẩu trang kèm dòng chú thích: "Bị lên phường" khiến dàn sao Việt và người hâm mộ phấn khích.

"Chúc mừng hạnh phúc anh chị!", Hoa hậu Lương Thùy Linh gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. "Thương nhau tới bến nhé!", cầu thủ Tiến Linh nhắn nhủ Bình An - Phương Nga. "Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc nhé!" là lời chúc của BTV Trần Quang Minh. Á hậu Thụy Vân hài hước để lại bình luận bên dưới hình ảnh của cặp đôi: "Chốt sổ! Chúc mừng cặp đôi đẹp nhất Việt Nam!"...