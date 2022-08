Trong phim Big Mouth tập 6, Go Mi Ho (Yoona) đã vào trại giam Gucheon với tư cách tình nguyện viên. Đây cũng là nơi ông xã Park Chang Ho đang bị giam sau khi gây ra vụ tai nạn do uống thứ nước có chứa ma túy. Ngoài ra, anh còn bị cho là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Đến Go Mi Ho dù quyết tâm tìm bằng chứng để cứu chồng cũng tỏ ra nghi ngờ Chang Ho vì nhiều sự việc liên tiếp xảy ra có liên quan đến chồng. Thậm chí, Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon) và "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) cũng khẳng định Park Chang Ho là Big Mouse khiến niềm tin nơi chồng của cô cũng bị lung lay.

Trong cuộc gặp gỡ với Mi Ho ở trại giam, Chang Ho khẳng định anh không phải là Big Mouse. Luật sư Park cũng tiết lộ với vợ về việc anh đang ngầm hợp tác với Big Mouse với mong muốn có thể xác định được kẻ này là ai. Hiện tại, vợ chồng Chang Ho phải thực hiện hai việc quan trọng là tìm ra Big Mouse thật sự và nơi giấu luận án của giáo sư Seo Jae Young (Park Hoon).

Phim Big Mouth tập 6: Park Chang Ho khẳng định anh không phải là Big Mouse. (Ảnh trong phim)

Khép lại phim Big Mouth tập 6, Mi Ho dần tìm ra luận án của giáo sư Seo đang được giấu trong dây chuyền của Jang Hye Jin (Hong Ji Hee) - vợ Han Jae Ho (Lee Yoo Joon). Trong trại giam, Park Chang Ho không còn quyền lực như những người vốn cho anh là Big Mouse. Tuy nhiên, những điều này dường như đã nằm trong tính toán của Park Chang Ho. "Các người rơi vào hang cọp rồi, lũ ngốc ạ!", Chang Ho nói kèm theo nụ cười đắc ý.

Phim Big Mouth tập 7: Mi Ho gặp nguy hiểm, Jerry có phải là Big Mouse?

Phim Big Mouth tập 7 lên sóng vào tối nay (19/8) với những tình tiết hấp dẫn khi Han Jae Ho đối mặt với Park Chang Ho. Anh trực tiếp hỏi Han Jae Ho rằng: "Trong tài liệu của giáo sư Seo có gì?". Ngoài ra, luật sư Park cũng đưa ra cảnh báo: "Tôi sẽ bắt đầu đi săn".

Đáng chú ý trong phim Big Mouth tập 7 cũng hé lộ thêm thông tin về tên lừa đảo khét tiếng Big Mouse thật. Theo Chang Ho, Jerry là người biết Big Mouse là ai khi anh chàng này có lá bài tarot. Trước đó, những lá bài tarot là phương thức giao tiếp ngầm giữa Big Mouse và Park Chang Ho.

Phim Big Mouth tập 7: Jerry có phải là Big Mouse? (Ảnh trong phim)

Ở diễn biến khác, Mi Ho vẫn một lòng giúp chồng tìm luận án của giáo sư Seo. Tuy nhiên, vợ của Chang Ho đã đối mặt với tình huống nguy hiểm tại bệnh viện. Cô bị kẹt trong thang máy không thể ra ngoài và bị một kẻ giấu mặt tấn công. Liệu Mi Ho đã tìm ra luận án của giáo sư Seo?

Phim Big Mouth tập 7: Mi Ho bị kẻ giấu mặt tấn công. (Nguồn trong phim)

Trước đó, Jerry là một trong những nhân vật được khán giả dự đoán có khả năng là Big Mouse thật. Theo theo ý kiến khán giả, lai lịch của Jerry từ đầu phim Big Mouth chưa được xác định rõ ràng và lý do Jerry vào tù vẫn chưa được làm rõ. Cũng là "fan cuồng" của Big Mouse nên anh nguyện trung thành với Chang Ho khi luật sư Park được nhiều người cho là Big Mouse.

Ngoài ra, hình xăm chú chuột cùng miếng phô mai béo bở trên tay của Jerry càng khiến người xem nghi ngờ nhân vật này có liên quan đến tên tội phạm lừa đảo khét tiếng. Phía Jerry giải thích rằng, vì quá ngưỡng mộ Big Mouse nên anh mới lấy tên gọi như vậy cùng hình xăm chú chuột trên tay. Vậy Big Mouse thật sự có phải là Jerry?

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).