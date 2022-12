Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6 có cảnh Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), hiện tại là Jin Do Joon - cháu trai út của chủ tịch Jin Yang Chul (Lee Sung Min) gặp lại mẹ ruột (Seo Jeong Yeon) sau 10 năm xa cách. Trước đó, Yoon Hyun Woo lần đầu tiên tỉnh dậy vào năm 1987 với biến cố "tái sinh" thì điều đầu tiên anh làm là chạy đến gặp mẹ mình. Tuy nhiên, vì mang thân phận là Jin Do Joon nên anh không thể nhận mẹ ruột.

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6 có cảnh Jin Do Joon đau lòng khi biết lý do mẹ ruột (Seo Jeong Yeon) qua đời vì tự sát. Đó cũng là lý do anh quyết tâm trả thù cho mẹ và ra mặt chống lại ông nội - Jin Yang Chul (Lee Sung Min), người sáng lập tập đoàn Soonyang.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6: Song Joong Ki cố gắng thay đổi quá khứ vẫn không cứu được mẹ ruột (Ảnh chụp màn hình)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7: Song Joong Ki gặp nguy hiểm khi đối đầu với ông nội?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7 lên sóng vào tối nay (3/12) thu hút sự quan tâm của khán giả sau khi bị hoãn chiếu. Trước đó, phía đài JTBC cho biết, lý do phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7 hoãn chiếu vào tối quá (2/12) vì trùng với lịch đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2022. "Chúng tôi quyết định hoãn lịch chiếu sau khi xem xét lịch phát sóng World Cup - sự kiện thể thao toàn cầu mà người dân toàn quốc đang quan tâm", đài JTBC thông báo.

Trong tập này, cuộc chiến giữa công ty Miracle và Soonyang trở nên gay cấn, khốc liệt. Ở cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Jin và cháu nội - Jin Do Joon gây chú ý khi ông phẫn nộ nói với Jin Do Joon: "Cháu muốn làm gì nữa đây?"; "Cháu định mua Soonyang?"...

Ở một diễn biến khác, Thị trưởng Seoul - Choi Chang Jae (Kim Do Hyun) - con rể duy nhất của chủ tịch Jin Yang Chul lo lắng khi bố vợ không hài lòng với vị trí của mình: "Đáng lo thật đấy. Chắc ông ấy lúc nào cũng muốn kéo tôi ra khỏi cái ghế này". Phía Jin Do Joon đưa ra lời khuyên cho Thị trưởng Seoul: "Vậy thì phải leo lên vị trí mà người khác không thể kéo xuống được".

Cũng trong tập này, Jin Yang Chul và cháu trai Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) sẽ thực hiện hành động khiến Jin Do Joon và công ty phải đối mặt với khủng hoảng. Cả hai còn vui vẻ ăn mừng cho bước phát triển mới của Soonyang. Trong khi đó tại công ty Micracle, Jin Do Joon tỏ ra lo lắng nhìn vào tấm bản đồ và nghe Rachel (Tiffany) thông báo mọi chuyện đã không diễn ra như kế hoạch: "Phát sinh vấn đề rồi! Bên kia nói rằng, họ sẽ rút lại mọi kế hoạch chuyển đến". Điều này khiến khán giả dự đoán, Song Joong Ki gặp nguy hiểm khi đối đầu với ông nội.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7: Chủ tịch Jin phẫn nộ với hành động của cháu nội - Jin Do Joon. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng trong tập này, Oh Se Hyun (Park Hyuk Kwon) tiếp tục nghi ngờ thân phận đối tác của mình. Anh hỏi thẳng Jin Do Joon: "Cậu nói thật đi. Cậu có đúng là 22 tuổi không?".

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7 trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).

