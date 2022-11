Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5 với cuộc gặp gỡ của Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), hiện tại là Jin Do Joon - cháu trai út của chủ tịch Jin Yang Chul (Lee Sung Min) gặp lại mẹ ruột (Seo Jeong Yeon) sau 10 năm xa cách. Trước đó, Yoon Hyun Woo lần đầu tiên tỉnh dậy vào năm 1987 với biến cố "tái sinh" thì điều đầu tiên anh làm là chạy đến gặp mẹ mình. Tuy nhiên, vì mang thân phận là Jin Do Joon nên anh không thể nhận mẹ ruột.

Trong tập này, Jin Do Joon đã tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống của mẹ dù phải đối mặt với nhiều bất rủi ro, thậm chí đối đầu với ông nội Jin Yang Chul. Bởi vì Jin Do Joon cho rằng, đây chính là cơ hội để anh làm những điều bản thân đã bỏ lỡ trước đó.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5: Jin Do Joon không ngại đối đầu với Jin Sung Joon. (Ảnh trong phim)



Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 5, Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) - cháu trai cả của chủ tịch Jin Yang Chul, người được cho là sẽ thừa kế tập đoàn Soonyang chính thức về nước sau khi du học ở nước ngoài. Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Yoon Hyun Woo khi "tái sinh" thành Jin Do Joon và Jin Sung Joon hứa hẹn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ, hấp dẫn khán giả trong những tập kế tiếp.

Phía chủ tịch Jin Yang Chul dù cho Jin Do Joon tài sản "khủng" nhưng ông luôn tỏ thái độ cảnh giác. Ngược lại với cháu trai cả, ông vui mừng chào đón khi Jin Sung Joon trở về.

Cậu út nhà tài phiệt tập 5: Jin Do Joon đã tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống của mẹ. (Ảnh trong phim)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6: Song Joong Ki phẫn nộ, tìm cách trả thù sau cái chết của mẹ

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6 lên sóng vào tối nay (27/11) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, Jin Do Joon (Song Joong Ki) đã tìm mọi cách để tái cơ cấu nhân sự của Ôtô Ahjin - nơi bố ruột của anh đã làm việc hơn 30 năm sau khi công ty này tuyên bố phá sản.

Jin Do Joon mong muốn cứu sống mẹ ruột. Bởi, mẹ của Jin Do Joon bị sốc khi chứng kiến cảnh chồng bị thương trong quá trình biểu tình đòi công ty mua lại Ahjin giữ lại nhân sự cũ. Thậm chí, Jin Do Joon đã mua lại quán ăn mà bố mẹ đang nợ tiền thuê.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6: Song Joong Ki phẫn nộ, tìm cách trả thù sau cái chết của mẹ. (Ảnh trong phim)

Tuy nhiên, mọi cố gắng của Jin Do Joon không thay đổi được quá khứ khiến anh phẫn nộ. Jin Do Joon đi tìm sự thật về cái chết của mẹ. "Người mẹ mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không phải là người lựa chọn như vậy", Jin Do Joon khẳng định.

Ở một diễn biến khác, chủ tịch Jin Yang Chul tiếp tục có những quyết định táo bạo và gây tranh cãi, đến mức các nhân viên biểu tình hàng loạt sau khi ông tiếp quản Ahjin. Jin Do Joon đã hỏi ông nội: "Có những người mang đến đau khổ nhưng tại sao chỉ có những người yếu ớt là phải chịu đựng điều đó?".

Trước câu hỏi của cháu trai út, chủ tịch Jin trả lời: "Lần sau cháu đừng nói đến những điều như thế nữa. Vì cả đời cháu không cần phải sống như họ. Hiểu chưa? Cháu là cháu nội của Jin Yang Chul".

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6, Jin Do Joon tiếp tục có kế hoạch với mong muốn trả thù kẻ giấu mặt khiến anh phải chết trước đó. Sự thật về cái chết của mẹ Jin Do Joon vẫn đang là ẩn số.

Phim Cậu út nhà tài phiệt 6 trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 6: Song Joong Ki tìm cách trả thù sau cái chết của mẹ. (Nguồn: Song Joong Ki Vietnam Fanpage)

Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) là bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh những năm 80 của thế kỷ trước đầy biến động. Tác phẩm này do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Ngoài Song Joong Ki, Cậu út nhà tài phiệt quy tụ dàn Hàn đình đám tham gia như: Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee… Nội dung phim Cậu út nhà tài phiệt xoay quanh nhân vật Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) - thư ký của một gia đình tài phiệt. Yoon Hyun Woo đã làm việc tận tụy cho tập đoàn Sunyang Group hơn 10 năm. Tuy nhiên, sau đó anh bị vu oan tội tham ô và bị sát hại bởi ông chủ mà mình hết lòng phục tùng. Sau đó Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh thấy mình thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình tài phiệt Sunyang. Anh chàng đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để trả thù, bất chấp việc bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đạt lợi của các thành viên trong gia đình tài phiệt.