Phim Cõng anh mà chạy tập 12: Kẻ sát nhân lộ diện, Im Sol và Ryu Sun Jae có "gặp dữ hóa lành"?

Phim Cõng anh mà chạy tập 11 đã lên sóng tối qua (13/5) thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mở đầu tập phim này, cặp đôi Im Sol và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok) chính thức xác nhận hẹn hò. Biết được chuyện Im Sol chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trở về với cuộc sống hiện tại (năm 2023), Sun Jae đã hứa sẽ nỗ lực chạy thật nhanh tới năm 2023 để gặp lại Sol. "Sol à! Từ giờ cậu đừng bỏ chạy nữa. Cậu chỉ cần nói là cậu thích mình. Chúng ta đừng giấu lòng nữa, hãy yêu nhau hết mình đi", Sun Jae bày tỏ.

Phim Cõng anh mà chạy tập 11: Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok) tỏ tình với Im Sol. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trong khi Sun Jae vô cùng hạnh phúc vì đã tỏ tình thành công thì Im Sol vẫn vừa mừng vừa lo cho sự an toàn của "nửa kia". Cô tiếp tục nhờ phía cảnh sát điều tra về kẻ sát nhân Kim Young Soo - người từng cố gắng bắt cóc mình và để ngăn chặn việc Sun Jae bị hại trong tương lai. Im Sol cũng vô tình biết được bạn trai cũ - Kim Tae Sung (Song Geon Hee đóng) là con trai của cảnh sát Kim (Park Yoon Hee). Vì lo lắng cho Ryu Sun Jae và vì không thể nói trước được chuyện xảy ra trong tương lai nên Im Sol đã không ngần ngại nhờ Kim Tae Sung bảo vệ Seon Jae. Dù không hiểu vì sao bạn gái cũ lại nhờ mình bảo vệ "tình địch" nhưng Tae Sung vẫn đồng ý yêu cầu này của Sol. Mối quan hệ của Kim Tae Sung và Ryu Sun Jae cũng trở nên thân thiết hơn sau khi đối đầu, thậm chí cả hai đánh nhau ở nhà Im Sol.

Khi quá khứ thay đổi, Im Sol cũng phát hiện nhóm bạn của Sun Jae đã tham gia cuộc thi âm nhạc mà không có anh chàng đồng hành. Sol buồn vì đã làm thay đổi cuộc đời người mình yêu, nhất là khi cô biết Sun Jae rất yêu âm nhạc. "Mình rất lo lắng vì mình mà cậu không thể hát trên sân khấu nữa", Im Sol chia sẻ với Sun Jae.

Khép lại phim Cõng anh mà chạy tập 11, Sun Jae xuất hiện trên sân khấu cùng nhóm bạn thân trước đông đảo khán giả và Im Sol. Chứng kiến Sun Jae được sống với đam mê ca hát khiến Sol không khỏi xúc động.

Im Sol (Kim Hye Yoon đóng) xúc động khi chứng kiến Seon Jae được sống với đam mê ca hát. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Phim Cõng anh mà chạy tập 12: Kẻ sát nhân lộ diện, Im Sol và Ryu Sun Jae có "gặp dữ hóa lành"?

Phim Cõng anh mà chạy tập 12 lên sóng vào tối nay 14/5 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Seon Jae và Im Sol có những giây phút tuổi thanh xuân đáng nhớ bên bạn bè. Cụ thể, Seon Jae, Im Sol, Tae Sung và Baek In Hyuk (Lee Seung Hyeob) - bạn thân với Sun Jae từ thời trung học, sau này là trưởng ban nhạc Eclipse đã cùng nhau về quê nhà của In Hyuk. Đây cũng là dịp Seon Jae và Im Sol thực hiện được dự định cả hai đi biển cùng nhau trước khi Sol trở về với cuộc sống hiện tại (năm 2023).

Tuy nhiên, cặp đôi Seon Jae và Im Sol đối mặt với nguy hiểm trước mắt khi Kim Young Soo bất ngờ xuất hiện trong trang phục đen đầy bí ẩn. Trước đó, Kim Young Soo trốn thoát khi bị cảnh sát bắt giữ, thậm chí kẻ này còn khiến bố của Tae Sung bị thương. Điều này khiến Sol không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Seon Jae. Dù vậy, cô nàng giấu không cho Seon Jae biết được sự việc về liên quan đến Kim Young Soo.

Liệu Im Sol và Ryu Sun Jae có "gặp dữ hóa lành" khi Kim Young Soo lộ diện?

Phim Cõng anh mà chạy tập 12: Seon Jae và Im Sol có những giây phút tuổi thanh xuân đáng nhớ bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cõng anh mà chạy

Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) được chuyển thể dựa trên webtoon The Best of Tomorrow với nhiều tình tiết đã được thay đổi, được chấp bút bởi Lee Si Eun và do Kim Tae Yeob, Yoon Jong Ho làm đạo diễn. Bộ phim đang chiếm được cảm tình khán giả nhờ câu chuyện tình cảm xoay quanh nhân vật Im Sol (Kim Hye Yoon) và Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok đóng). Trong đó, Im Sol là "người du hành" từ thời điểm hiện tại (năm 2023) về quá khứ, có màn tái hợp với Ryu Sun Jae - một ngôi sao K-pop hàng đầu và thay đổi cuộc đời cả hai.

Bộ phim Cõng anh mà chạy quy tụ dàn sao Hàn Quốc đình đám gồm: Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Song Geon Hee, Lee Seung Hyub…

Im Sol không khỏi lo lắng khi kẻ sát nhân Kim Young Soo lộ diện. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trước đó, theo thống kê từ Rakuten Viki toàn cầu vào ngày 18/4, bộ phim truyền hình Lovely Runner đứng vị trí top 1 tại 133 quốc gia trên thế giới, gồm: Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Brazil, Mexico , Úc và Ấn Độ... Ngoài ra, bộ phim còn nhận được điểm số gần như tuyệt đối, lên tới 9,8/10 trên chính nền tảng này.

"Lovely Runner là một bộ phim truyền hình hoàn hảo tuyệt đối về mọi thứ, từ diễn xuất, cốt truyện đến phản ứng hóa học", đặc biệt "diễn xuất tình cảm tinh tế của Kim Hye Yon và Byeon Woo Seok khiến khán giả ngày càng đắm chìm hơn vào mối tình tay ba đã kéo dài 15 năm", Rakuten Viki nhận xét về bộ phim này.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Cõng anh mà chạy trên đài tvN vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần vào lúc 20 giờ 50 phút (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cõng anh mà chạy tập 12: Im Sol lo lắng cho sự an toàn của Ryu Sun Jae. (Nguồn clip: tvN drama)