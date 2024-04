Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập cuối: Yoon Eun Seong ra tay tàn nhẫn, kết cục có gây ngỡ ngàng?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15, Hae In (Kim Ji Won) hồi phục sau ca phẫu thuật "khó nhằn". Khi đã không còn nhớ ra mình là ai, Hae In bị Yoon Eun Sung đã "thao túng tâm lý" bằng cách anh ta kể xấu Baek Hyun Woo nhằm chia rẽ cặp đôi. Theo đó, Eun Sung nói với Hae In rằng, Hyun Woo đeo bám vì muốn cô sửa di chúc, đồng thời là người đứng vụ tai nạn giao thông ngay trước thời điểm ca phẫu thuật của Hae In diễn ra tại Đức. "Baek Hyun Woo khi đã ôm hận thì không từ làm bất cứ việc gì. Anh ta nhiều lần đe dọa anh. Anh chỉ không muốn thấy em bị Baek Hyun Woo giày vò nữa. Lúc anh ta ngoại tình và muốn ly hôn với em, em đã cố tự kết liễu mình", Yoon Eun Sung nói.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15: Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) không kìm được nước mắt khi lần đầu gặp được Hae In (Kim Ji Won) mất trí nhớ sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)



Yoon Eun Seong cũng khẳng định sẽ giữ Hong Hae In an toàn bằng mọi giá nhưng thực chất anh ta muốn kiểm soát, tách biệt cô với Baek Hyun Woo và những người thân trong gia đình. Vì nghe lời của Yoon Eun Seong nên ban đầu Hae In né tránh sự quan tâm của bố mẹ và em trai - Hong Soo Cheol. Tuy nhiên, Hae In vẫn luôn tò mò muốn biết chồng cũ - Baek Hyun Woo là người ra sao nên cô đã chủ động tìm gặp anh tại trại giam. Luật sư Baek không kìm được nước mắt khi lần đầu gặp được Hae In bị mất trí nhớ sau ca phẫu thuật. Anh lo lắng cho sức khỏe của Hae In và gửi lời xin lỗi cô vì đã không giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh khi cô tỉnh dậy hậu phẫu thuật. Trước sự chân thành của Baek Hyun Woo, Hae In dù quên hết quá khứ nhưng cô không khỏi xúc động. "Tim mình đập nhanh quá!", Hae In thừa nhận.

Sau cuộc gặp gỡ với Hae In, Baek Hyun Woo cùng nhóm bạn luật sư đã nỗ lực tìm ra chứng cứ để minh oan cho bản thân khi bị tình nghi sát hại Pyeon Seong Uk (kẻ từng được Yoon Eun Seong sai đi trừ khử Hyun Woo - PV). Kết quả, hung thủ thật sự sát hại Pyeon Seong Uk bị bắt giữ, Baek Hyun Woo được phía tòa án tuyên trắng án. Ngoài ra, luật sư Baek cũng được phục chức tại tập đoàn Queens sau khi tội giết người bị bác bỏ. Trong khi đó, Yoon Eun Seong bất ngờ đứng trước nguy cơ bị cách chức Chủ tịch tập đoàn Queens.

Đáng chú ý trong tập 15 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), Da Hye (em dâu của Hae In) đã đưa cho Baek Hyun Woo chiếc USB - bằng chứng quan trọng chứng minh Yoon Eun Seong lừa đảo đầu tư để chiếm tập đoàn Queens. Cũng vì vậy Da Hye đối mặt với nguy hiểm khi bị nhóm người xấu do bà Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) sai đến để trừ khử cô. Hong Soo Cheol đã bất chấp nguy hiểm, bảo vệ vợ được an toàn.

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 15, Hae In dần nghi ngờ những điều Yoon Eun Sung nói với cô sau cuộc phẫu thuật. Trước lời đề nghị của Yoon Eun Seong rằng, cả hai hãy bỏ lại hết tất cả để ra nước ngoài sinh sống khi cả hai đều bị gia đình bỏ rơi, Hae In đã lạnh lùng đáp lời: "Có chắc em bị bỏ rơi không?". Cho đến khi trở về nhà, Hae In bất ngờ nhận được cuốn sổ tay tưởng chừng đã bị Yoon Eun Seong đốt thành tro tàn. Thông qua cuốn sổ này, Hae In nhớ ra những ký ức về Baek Hyun Woo. Cô thậm chí còn viết lời nhắn nhủ cho chính mình nếu như không nhớ được luật sư Baek: "Anh là lý do tôi không muốn mất đi trí nhớ. Và cho dù tôi có nhớ thì anh ấy là lý do mà tôi muốn sống. Baek Hyun Woo là người tôi ghi nhớ cả đời".

Hae In bật khóc muốn gặp Baek Hyun Woo ngay sau khi đọc xong cuốn sổ cô từng viết gửi cho chính mình trước khi bị mất trí nhớ. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Yoon Eun Seong gắn thiết bị theo dõi trên xe ô tô của Hae In. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Vì xe ô tô của Hae In bị Yoon Eun Seong gắn thiết bị theo dõi nên anh ta đã biết được hành trình di chuyển của cô. Chứng kiến cảnh Baek Hyun Woo và Hae In chỉ còn cách nhau vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Yoon Eun Seong khi đã uống rượu đã lái xe đâm thẳng vào Hyun Woo khiến anh ngất lịm.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập cuối: Yoon Eun Seong ra tay tàn nhẫn, kết cục gây ngỡ ngàng?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập cuối - tập 16 lên sóng vào tối 28/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Tình hình sức khỏe của Baek Hyun Woo sau vụ tai nạn khiến những người trong gia đình anh lo lắng. Luật sư Baek được đưa đi cấp cứu trong trình trạng nguy kịch. Những ký ức đẹp giữa Hyun Woo và Hae In lần lượt hiện lên trong thời điểm anh đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Ở diễn biến khác, bà Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) được đông đảo khán giả dự đoán sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện xấu xa đã gây ra trong quá khứ. Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập cuối, bà Moon Seul Hee xuất hiện ở trại giam với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Riêng nhân vật Yoon Eun Seong vốn là người thủ đoạn, yêu mù quáng nên không chấp nhận việc Hae In hạnh phúc bên Baek Hyun Woo. Eun Seong tiếp tục kế hoạch khác tàn nhẫn hơn để tách rời cặp đôi. Đáng chú ý trong tập 16 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), Yoon Eun Seong chỉ hỏi một câu: "Nó còn sống chứ?" sau khi cố ý lái xe đâm thẳng vào Hyun Woo. Bên cạnh đó, chuyện xấu xa Eun Seong từng gây ra thời thơ ấu hứa hẹn sẽ được hé lộ trong tập phim này cũng thông qua câu hỏi: "Nó chết chưa?" khi anh ta hỏi mẹ ruột - bà Moon Seul Hee.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập cuối: Kết cục nào cho chuyện tình của cặp đôi Baek Hyun Woo và Hae In? (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Những tưởng khi sức khỏe của Baek Hyun Woo cải thiện sau vụ tai nạn thì anh và Hae In sẽ được hạnh phúc bên nhau sau loạt biến cố, ai ngờ cặp đôi tiếp tục đối mặt với nguy hiểm khó lường. Theo đó, Hae In đã hốt hoảng bỏ chạy, đồng thời cô kêu thất thanh tên Baek Hyun Woo khi có kẻ giấu mặt dùng súng chuẩn bị ra tay tàn độc. Baek Hyun Woo đã không quản ngại nguy hiểm bảo vệ cho Hae In. "Bất kể là xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cô ấy", Hyun Woo khẳng định.

Liệu Baek Hyun Woo và Hae In nhận "kết đắng" gây ngỡ ngàng hay cặp đôi sẽ có được hạnh phúc sau loạt biến cố? Yoon Eun Seong có phải trả giá vì những tội ác đã gây ra?