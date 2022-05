Phim của Ma Seok Do gặp khó khi quay ở Việt Nam

Bộ phim The Roundup (Lee Sang Yong chỉ đạo) đã bán được 3,55 triệu vé chỉ trong tuần đầu tại rạp Hàn Quốc, tính từ ngày 18/5. Đây là con số ấn tượng cho một bộ phim Hàn Quốc trong thời kỳ phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Phim đầu tay của đạo diễn Lee Sang Yong là phần tiếp theo của bộ phim tội phạm ăn khách The Outlaws (2017), xoay quanh cảnh sát Ma Seok Do (Don Lee), người đến Việt Nam để dẫn độ một nghi phạm. Nhưng ngay sau khi đến nơi, anh phát hiện ra các vụ án giết người và phát hiện ra kẻ giết người độc ác đã gây ra tội ác với khách du lịch Hàn Quốc trong vài năm liền.

Chia sẻ với tờ The Korea Herald, đạo diễn Lee Sang Yong cho biết, quay một bộ phim trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là một trải nghiệm mà anh ấy sẽ không thể quên cho đến ngày mình qua đời.



Nam diễn viên Ma Seok Do trong phim The Roundup. (Ảnh: MEGABOX).



"Chúng tôi đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 9/2019. Đoàn đã tìm kiếm địa điểm để quay bộ phim và cũng đã hoàn thành việc casting diễn viên Việt Nam. Khi đó, cả đoàn dự định bấm máy vào cuối tháng 2/2020.

Trước đó một tuần, thành viên đoàn bắt đầu tới Việt Nam, trong đó có cả nam diễn viên So Suk Ku cũng có mặt. Nhưng chúng tôi đã sớm nhận được tin từ lãnh sự quán rằng, sẽ phải trở lại Hàn Quốc ngay lập tức hoặc tất cả chúng tôi sẽ bị cách ly.

Chúng tôi đã chi khoảng 1 tỷ won (834.960 USD) vào thời điểm đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể quay xong bộ phim. Nhiều bộ phim vào thời điểm đó cũng không thể thực hiện được", đọa diễn Lee Sang Yong nói.

Sau một thời gian dài thảo luận, cả đoàn quyết định quay các cảnh ở Hàn Quốc trước, sau đó mới quay các cảnh ở Việt Nam. Nhưng kế hoạch này đã phải điều chỉnh lại vì tình hình đại dịch không được cải thiện.

"Chúng tôi quay phim đường phố Việt Nam và quay lại Hàn Quốc. Các diễn viên phải diễn xuất với màn hình xanh và góc máy hạn chế. Tôi bắt buộc phải làm việc như thế dù không thích chút nào.

Đoàn cũng phải thay đổi địa điểm ở Hàn Quốc vì không thể nhận được giấy phép quay phim. Chúng tôi đã phải thay đổi kịch bản và lời thoại rất nhiều lần. Điều đó quả là vô cùng khó khăn", đạo diễn nói thêm.

Mặc dù có một số bất đồng trong quá trình thực hiện nhưng Lee Sang Yong cho biết anh rất vinh dự khi được làm việc với một doàn làm phim tuyệt vời cho bộ phim đầu tay của mình.



Đạo diễn Lee Yang Song. (Ảnh: ABO Entertainment).

Ma Seok Do tiếp tục vào vai người hùng

"Tôi đã rất choáng váng khi nhận được lời đề nghị cho bộ phim, tôi không thể tin rằng mình đã có được một cơ hội lớn như vậy. Đạo diễn Kang Yoon Sung, người ban đầu được mời làm việc, không thể nhận nó vì anh ấy đang thực hiện một dự án khác.

Tôi đã có những lo lắng bởi phần một thu hút được 6,88 triệu lượt người xem. Mọi người nói rằng, không có phần tiếp theo nào hay hơn phần gốc. Vì vậy, mục tiêu của tôi không phải là làm một bộ phim hay hơn mà chỉ là nỗ lực hết mình với những gì mình có", anh nói.

Trong khi phần đầu tiên tập trung vào cảnh sát Ma Seok Do bảo vệ khu phố Garibong Dong ở tây nam Seoul khỏi kẻ xâm nhập Jang Chen, phần tiếp theo đưa anh ta đến một đất nước xa lạ. Điều khác biệt của phần tiếp theo với phần phim gốc chính là bối cảnh ở nước ngoài.

"Tôi đã nghĩ về cách Ma Seok Do sẽ đối phó với những tội ác xảy ra bên ngoài Hàn Quốc. Nếu bạn thấy những bộ phim như Die Hard, thì thường là các nhân vật chính sẽ thay đổi do có một số diễn biến mới mới hoặc xung đột nội bộ khi bộ phim phát triển. Nhưng chúng tôi quyết định chọn một con đường khác và giữ nguyên nhân vật Ma Seok Do trong phim gốc và thay đổi môi trường của anh ấy", Lee Sang Yong cho hay.