Phim hot Hãy nói lời yêu tập 8: Ông Tín muốn Trâm phá thai

Trong phim Hãy nói lời yêu tập 7, Hoàng My đã bắt đầu lọt vào lưới tình của Bình. Anh ga lăng, chu đáo, quan tâm cô sinh viên năm nhất hết mực khiến My rất xúc động trong lúc cô tưởng chừng cả thế giới quay lưng lại với mình. Bình xin cho My công việc làm thêm là chụp ảnh và làm người mẫu game ở công ty của anh bạn thân.

Phim Hãy nói lời yêu tập 7 còn có vài tình tiết cho thấy ông Tín tiếp tục gặp rắc rối với cô bồ. Sau khi nhắn tin, gọi điện cho ông Tín mà vẫn không thấy trả lời, Trâm đã tìm đến tận nhà ông. Cô bất ngờ nói với người yêu rằng mình đã mang thai. Tuy nhiên, ông Tín chẳng vui vẻ gì mà còn đổ trách nhiệm cho Trâm. Trâm tủi thân nên đã nói rằng cô sẽ nuôi con một mình, không cần danh phận hay bất cứ điều gì từ ông.



Hãy nói lời yêu tập 8

Phim Hãy nói lời yêu tập 8 có cảnh ông Tín gặp Trâm để thuyết phục nhân tình bỏ cái thai: “Thực tế đi, đời chứ không phải là câu chuyện phi ngôn tình. Cô làm gì với đứa bé còn đỏ hỏn như thế, cô nuôi nó thế nào. Chưa kể sau này gia đình tôi mà biết…”. Nhưng có vẻ như Trâm rất cương quyết giữ lại con của hai người và cô sẽ nuôi con một mình.



Bên cạnh đó, Phan nhìn thấy My được người yêu đưa đón trước cổng trường. Sau đó không biết vì lý do gì mà My gọi điện cho Bình nhiều lần nhưng anh đã khóa máy.