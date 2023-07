Phim King The Land tập 7: Lee Jun Ho lo lắng khi Yoona được "người đàn ông quyền lực" chú ý?

Trong phim King The Land tập 6, Giám đốc Gu Won đã bất chấp xông vào cuộc họp của chị gái Gu Hwa Ran (Kim Seon Young) với các thành viên của tập đoàn King Group. Anh muốn được chị gái thông qua để có thể sử dụng trực thăng riêng cứu Sa Rang đang bị mắc kẹt trên núi. Nhân cơ hội này, người chị gái cùng cha khác mẹ, luôn có thái độ thù địch với Gu Won có cơ hội khiến anh chàng bẽ mặt trước mọi người. Dù đã cúi đầu nhưng cuối cùng chị gái vẫn không thông qua cho anh sử dụng trực thăng để cứu nữ nhân viên. Kết quả, Gu Won đã làm theo ý mình, tự đến cứu Sa Rang bất chấp hậu quả.

Giám đốc King The Land cuối cùng cũng gặp được Sa Rang nơi cô bị mắc kẹt cùng cây sâm quý hiếm. Tuy nhiên, cả hai được chính nhà cung cấp sâm cứu và đưa về nhà. Cũng nhờ vậy, biến cố này nhà cung cấp nhân sâm hứa hẹn nếu có được nhiều sâm quý sẽ cung cấp cho phía tập đoàn The King Group.

Phim King The Land tập 6: Gu Won (ngoài cùng bên trái) và Sa Rang (thứ hai từ trái sang) gửi lời cảm ơn và lời chào đến ân nhân đã cứu khi bị mắc kẹt trên núi. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Khép lại phim King The Land tập 6, Gu Won có màn xuất hiện đầy bất ngờ, thú vị trước bà của Sa Rang. Vì là con trai của chủ tịch The King Group nên Gu Won tỏ ra vụng về khi được bà giao nhiệm vụ bóc hành đến nỗi nước mắt chảy ròng. Thậm chí, Gu Won bị bà của nữ nhân viên đánh giá anh lớn tuổi vẫn "ăn bám bố". Chứng kiến cảnh này, Sa Rang cười thầm trong khi Gu Won không nói lên lời.

Mối quan hệ giữa nữ nhân viên và Giám đốc King The Land cũng trở lên thân thiết hơn khi cả hai cùng đi dạo trên phố. Gu Won đã hứa hẹn sẽ bảo vệ cho Sa Rang, đồng thời ngỏ lời muốn hẹn hò với nữ nhân viên. "Tôi cho phép đấy, hẹn hò đi!", nhân vật do Lee Jun Ho bày tỏ với Yoona. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một người là nhân viên, một người là con trai của chủ tịch The King Group khiến Sa Rang buồn. Cô cho rằng, Gu Won không thật lòng thích mình thì đừng nói đến chuyện hẹn hò.

Phim King The Land tập 7: Lee Jun Ho lo lắng khi Yoona được "người đàn ông quyền lực" chú ý?

Phim King The Land tập 7 lên sóng vào tối nay (8/7) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, Giám đốc Gu Won bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Sa Rang khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Trước đó, nữ nhân viên đã cùng hai người bạn thân "quẩy" tưng bừng để cho quên đi nỗi buồn trong công việc cũng như chuyện tình cảm.

Trong phim King The Land tập 7, Gu Won khiến nữ nhân viên ngỡ ngàng khi xuất hiện. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Tại nhà của Sa Rang, Giám đốc King The Land khẳng định, cô gái tổ chức sinh nhật tại khách sạn không phải bạn gái của anh. "Không phải bạn gái anh thì sao anh lại ôm cô ấy?", Sa Rang tỏ rõ thái độ bức xúc khi hỏi Gu Won. Trong khi đó, Gu Won vì muốn bảo vệ người mình yêu, đồng thời là nhân viên của mình nên anh tìm cách để có quyền lực trong tay. Anh đã làm việc "khó nhằn" là đưa hoàng tử Ả Rập đến King The Land. Tuy nhiên, trước người chị gái luôn muốn đẩy Gu Won ra khỏi gia đình và khỏi vị trí thừa kế. Liệu Giám đốc King The Land có dễ dàng nắm được quyền lực tại The King Group?

Sa Rang đảm nhận vai trò tặng hoa cho hoàng tử Ả Rập. Ngay từ khi gặp được nữ nhân viên này, chàng hoàng tử đã khó rời mắt trước vẻ đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của cô. Ở diễn biến khác, chuyện tình cảm giữa Giám đốc Gu Won và Sa Rang được cho là có bước phát triển trong phim King The Land tập 7. Sa Rang bày tỏ với Gu Won: "Tôi có nói không nghĩ về anh đâu". Trước câu hỏi của nữ nhân viên, Giám đốc King The Land đã không ngại hỏi thẳng cô rằng: "Cô cảm nhận được tấm chân tình của tôi chưa?".

Liệu Lee Jun Ho có lo lắng khi hoàng tử Ả Rập chú ý đến Sa Rang? Chuyện tình cảm giữa Giám đốc Gu Won có bị bố và chị gái phản đối?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).

Lee Jun Ho có lo lắng khi hoàng tử Ả Rập chú ý đến Sa Rang? (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC Drama)



Phim King The Land tập 7: Lee Jun Ho lo lắng khi Yoona được "người đàn ông quyền lực" chú ý? (Nguồn clip: JTBC Drama)

Hiện tại, phim King The Land (Khách Sạn Vương Giả) tiếp tục mang về rating (tỉ suất người xem) "khủng". Cụ thể, theo Nielsen Korea, rating phim King The Land tập 6 tăng vọt lên xếp hạng 12% trung bình toàn quốc. Tập mới nhất không chỉ tăng 2.3% so với tập phát sóng trước đó mà còn là tập thứ 6 liên tiếp tăng kể từ khi khởi chiếu. Bộ phim King The Land cũng xếp top đầu trong những phim truyền hình Hàn Quốc được xem nhiều nhất dịp cuối tuần. Ngoài ra, hai diễn viên chính Yoona và Lee Jun Ho cũng đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình hot nhất tuần do Good Data Corporation thống kê.

Gần đây nhất, thông tin Lee Jun Ho và Yoona hẹn hò cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau đó, cả hai đã lên tiếng phủ nhận chuyện "phim giả tình thật. Dù vậy, thông tin này cũng đã góp phần giúp bộ phim King The Land thu hút sự quan tâm khán giả hơn.