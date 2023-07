Phim King The Land tập 6: Yoona được Lee Jun Ho tỏ tình, hứa hẹn điều này

Trong phim King The Land (Khách sạn vương giả) tập 5, Giám đốc Gu Won đã xuất hiện đúng thời điểm Sa Rang đang đứng khóc một mình dưới mưa. Anh đã cầm ô che cho Sa Rang khiến cô không khỏi bất ngờ nên đã gặp sự cố vấp ngã. Ngay sau đó, Sa Rang được Giám đốc của King The Land kịp thời đỡ lấy đầy tình tứ và anh ngỏ ý đưa nữ nhân viên về nhà. Kết quả, Sa Rang ngủ say trên xe của Gu Won. Thời điểm này, Gu Won đã tự đi lựa chọn trang phục và giày cho nữ nhân viên nhưng trước mặt cô anh tỏ ra không quan tâm. Cả hai cùng đi ăn tối để chúc mừng sinh nhật Sa Rang.

Cũng nhân cơ hội này, Giám đốc của King The Land đã thẳng thắn muốn tìm hiểu kỹ hơn về những sở thích của Sa Rang. "Món ăn cô thích, thời tiết cô thích, màu sắc cô thích. Nói tất cả những thứ cô thích đi", Gu Won nói khiến Sa Rang không khỏi tò mò. Cô hỏi Gu Won: "Sao anh lại muốn biết những điều đó?".

Sa Rang bất ngờ khi Giám đốc King The Land ngỏ ý muốn tìm hiểu kỹ những sở thích của cô trong phim Phim King The Land tập 5. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Theo Giám đốc của King The Land, anh không muốn lãng phí mà chỉ tập trung vào những điều Sa Rang yêu thích. Khép lại buổi ăn tối "không hẹn mà gặp" này, Gu Won đã đưa Sa Rang về nhà. Tuy nhiên, cả hai bị Goong Yoonam - bạn trai cũ của Sa Rang bắt gặp. Goong Yoonam mỉa mai Sa Rang có "người mới" khi thấy sự xuất hiện của Gu Won. Ngay sau đó, Giám đốc Gu Won đã "dằn mặt" Goong Yoonam rằng: "Cô ấy không muốn gặp anh nữa. Bám theo người không ưa mình cũng là hành vi bạo lực, sau này có muốn gặp cô ấy thì hẹn cho đàng hoàng".

Không thể phủ nhận, góc nhìn của Sa Rang về Giám đốc Gu Won đã có sự thay đổi rõ rệt trong tập này. Anh chàng cũng gây thiện cảm hơn và không ngần ngại thể hiện tình cảm với nữ nhân viên khi ở nơi làm việc. Tuy nhiên, khép lại phim King The Land tập 5, biến cố xảy ra khi Sa Rang có chuyến đi công tác và không may bị mắc kẹt trên núi khi trời đang mưa. Trước sự việc này, Gu Won dù làm việc tại công ty nhưng lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho nữ nhân viên luôn nhiệt tình, hết mình vì công việc.

Phim King The Land tập 6: Yoona được Lee Jun Ho tỏ tình, hứa hẹn điều này

Phim King The Land tập 6 lên sóng vào tối nay (2/7) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, Giám đốc Gu Won từng gây "sốt" với màn nhảy dù ngay từ tập 1 của bộ phim đã xuất hiện để giải cứu Sa Rang đang bị mắc kẹt trên núi. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại gửi lời cảm ơn người khác khiến Gu Won tỏ ra không hài lòng. "Người cứu cô là tôi! Tôi cứu cô cơ mà...", Giám đốc Gu Won bày tỏ.

Phim King The Land tập 6 có cảnh Gu Won xuất hiện để giải cứu Sa Rang đang bị mắc kẹt trên núi. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Sau đó, Gu Won có màn xuất hiện thú vị, hài hước trước bà của Sa Rang. Vì là con trai của Chủ tịch The King Group nên Gu Won tỏ ra vụng về khi được bà giao nhiệm vụ bóc hành. Thậm chí, bà của Sa Rang đánh giá thấp Gu Won vì cho rằng anh lớn tuổi vẫn "ăn bám bố" khiến cháu gái cười thầm trong khi Gu Won không nói lên lời.

Mối quan hệ giữa nữ nhân viên và Giám đốc King The Land cũng trở lên thân thiết hơn khi cả hai cùng đi dạo trên phố. Thậm chí, trong một trong một tình huống nguy hiểm, Gu Won đã giang cánh tay bảo vệ cho nữ nhân viên. Anh hứa hẹn sẽ bảo vệ cho Sa Rang khiến cô không khỏi xúc động. "Tôi sẽ bảo vệ cô", Gu Won bày tỏ.

Đáng chú ý trong phim King The Land tập 6, Giám đốc King The Land Gu Won cuối cùng cũng đã ngỏ lời muốn hẹn hò cùng Sa Rang. "Tôi cho phép đấy, hẹn hò đi!", nhân vật do Lee Jun Ho bày tỏ với Yoona trong bộ phim này.

Liệu chuyện tình cảm giữa Giám đốc King The Land Gu Won và nữ nhân viên có bị đồng nghiệp phát hiện? Gu Won có tìm ra thông tin về người mẹ ruột bí ẩn?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).