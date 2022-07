Theo Variety, James Franco sẽ đóng một trong những vai chính trong bộ phim này. Ngoài ra, trong phim còn có sự tham gia của hai diễn viên khác là Tom Hollander (The Night Manager) và Daisy Jacob (Vanity Fair).



"Me, You" là bộ phim truyền hình dành cho tuổi mới lớn, bối cảnh phim diễn ra trên hòn đảo Ischia của Ý vào những năm 1950. Đó là nơi Marco, một thanh niên 16 tuổi sau khi nghỉ học tại trường nội trú ở Scotland buồn tẻ, kết bạn với một lính Mỹ về hưu, hiện là dân Nicola (do James Franco thủ vai). Cặp đôi thân thiết và dành nhiều thời gian đi thuyền ở vịnh Naples, trong khi Nicola kể lại cho người bạn trẻ của mình những câu chuyện về chiến tranh và đại dương.

James Franco từng mắc chứng nghiện tình dục. (Ảnh: GG).

Nhưng khi Marco gặp Caia bí ẩn (do Jacob thủ vai), anh bị mê hoặc và khi biết cô là một người sống sót trong trại tập trung, anh thề sẽ trả thù. Chẳng bao lâu sau, anh âm mưu phóng hỏa biệt thự được thuê bởi nhóm khách du lịch Đức thô lỗ với hy vọng giành được tình cảm của Caia.

"Dịu dàng sâu sắc và buồn vui lẫn lộn, "Me, You" khám phá vẻ đẹp thô sơ và bi kịch của tình yêu, tuổi thơ ngây và những thực tế cay đắng của chiến tranh", lời giới thiệu của bộ phim viết.

Trong phim, Tom Hollander đóng vai Edward, cha của Marco. Bộ phim dự kiến bắt đầu khởi quay vào tháng 9/2022 tại Ischia.

James Franco nói: "Tôi rất vui mừng được tham gia dự án tuyệt vời này và được làm việc với huyền thoại Bille August. Tôi là một fan cuồng nhiệt của tác phẩm của anh ấy và bộ phim có kịch bản thực sự xuất sắc".

Phim mới của nam diễn viên từng nghiện tình dục

James Franco từng là một diễn viên đầy triển vọng, tuy nhiên những bê bối đời tư đã làm cho sự nghiệp của anh không "ngóc đầu" lên nổi. Trong đoạn trích từ The Jess Cagle Podcast hồi cuối năm ngoái, tài tử 43 tuổi thừa nhận mình "đã ngủ với nhiều học sinh khi giảng dạy và thấy rằng điều đó là sai lầm". Mặc dù vậy, ngôi sao này cũng cho biết anh không điều hành trường học với mục đích để thu hút phụ nữ vì tình dục.

Đây là lần đầu tiên mà diễn viên phim "Spider-man" nói về những cáo buộc tấn công tình dục chống lại anh 4 năm về trước. Cụ thể, 5 phụ nữ đã lên tiếng cho rằng, Franco có các hành vi không đứng đắn với họ.

Sau đó, vào tháng 10/2019, hai phụ nữ có tên Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal đã đệ đơn kiện dân sự chống lại nam diễn viên. Theo đó, James Franco bị cho là lừa các diễn viên trẻ tại học hiện đào tạo diễn xuất của mình, dụ dỗ các phụ nữ trẻ để quay cảnh quan hệ tình dục rõ ràng.

Đơn kiện cáo buộc James Franco đang tìm cách "tình dục hóa quyền lực và danh tiếng của họ bằng cách treo lơ lửng cơ hội để đổi lấy ảnh khỏa thân". Tại podcast này, Franco cho biết, anh đã mắc chứng nghiện sex sau khi cai nghiện rượu.

James Edward Franco sinh ngày 19/4/1978 tại Palo Alto, California. Cha của anh, Doug Franco, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Ngay từ khi còn đi học, James đã là một hotboy nổi tiếng đẹp trai và học giỏi trong trường khiến các bạn học nữ luôn ngất ngây trước nụ cười đầy quyến rũ của anh.

Franco là người đồng tổ chức lễ trao giải Oscar vào năm 2011 và được đề cử tại lễ trao giải năm 2012 cho màn trình diễn của anh ấy trong phim "127 Hours". Bộ phim là câu chuyện về những trải nghiệm kinh hoàng của nhà leo núi Aron Ralston khi gặp tai nạn ở hẻm núi Blue thuộc tiểu bang Utah cuối tháng 4/2003 và anh phải đấu tranh với bản thân trong suốt 5 ngày để tìm cách sống sót.

Bộ phim chạm đến tâm can của người xem khi chuyển tải thông điệp "chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì khi có niềm tin vào cuộc sống". Không chỉ có tài năng trong nghiệp diễn xuất, Franco còn được đánh giá cao với khả năng hội họa, nhiều tác phẩm của anh được đánh giá cao.