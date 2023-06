Phim Người mẹ tồi của tôi tập 12: Lee Do Hyun vừa hồi phục trí nhớ liền nhận "trái đắng"?

Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 11, bà Young Soon (Ra Mi Ran) ngất lịm khiến con trai Kang Ho không khỏi lo lắng. Thời điểm này, Mi Joo (Ahn Eun Jin) đưa hai đứa trẻ sinh đôi đến nhà Kang Ho để nói ra sự thật về các con với anh. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh bà Young Soon bất tỉnh, cô đã lái xe đưa Kang Ho và cô gái người Việt được mẹ mai mối cho anh đến bệnh viện. Tại đây, Kang Ho đau lòng khi biết mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Sau khi tỉnh lại, bà Young Soon đã buông lời trách móc Mi Joo vì cho rằng cô khiến "vợ tương lai" không muốn kết hôn với Kang Ho nữa. Trước sự trách móc của bà Young Soon, mẹ đẻ của Mi Joo không khỏi phẫn nộ. Dù là những người hàng xóm thân thiết của nhau nhiều năm nhưng cả hai người mẹ xảy ra tranh cãi nảy lửa. Họ đều muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con của mình.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11: Con gái Nghị sĩ Oh Tae Soo ngỡ ngàng khi biết sự thật về bố. (Ảnh: JTBC)

Ở diễn biến khác, Sam Sik (Yoo In Soo) - kẻ chuyên gây rối và luôn trong tình trạng nợ nần đã vô tình tìm thấy tờ giấy xác nhận ADN của Nghị sĩ Oh Tae Soo được Kang Ho giấu kín trong một chiếc túi xách. Ngoài tờ giấy này, Kang Ho còn ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa Nghị sĩ Oh và Chủ tịch Song Woo Byeok (Choi Moo Sung). Họ muốn đẩy hết trách nhiệm sát hại hai mẹ con cô Hwang Soo Hyun cho Kang Ho.

Sau đó, Sam Sik gặp riêng con gái của Nghị sĩ Oh để tống tiền. Tuy nhiên, anh bị người của Nghị sĩ Oh bắt giữ và lấy đi những chứng cứ quan trọng này. Thậm chí, Sam Sik suýt mất mạng nếu như người của Chủ tịch Song không xuất hiện kịp thời. Đám cưới của con gái Nghị sĩ Oh cũng bị phá hủy khiến ông ta vô cùng tức giận.

Trước đó, Kang Ho đã tạo hiện trường tai nạn giả để cứu hai mẹ con cô thư ký - người được Chủ tịch Song cài cắm bên cạnh Nghị sĩ Oh. Sau đó, cô thư ký mang thai còn Nghị sĩ Oh lo sự việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên ông không muốn nhận con.

Khép lại phim Người mẹ tồi của tôi tập 11, bà Young Soon đã quỳ gối xin lỗi mẹ của Mi Joo. Phân cảnh Kang Ho và mẹ ngồi tâm sự bên mộ của bố đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả theo dõi tập phim này. Trong khi cả hai mẹ con đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nông trại nuôi heo của gia đình bốc cháy khiến mẹ con nhà Kang Ho đối mặt với nguy hiểm.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 12: Lee Do Hyun vừa hồi phục trí nhớ liền nhận "trái đắng"?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 12 lên sóng vào tối nay (1/6) thu hút sự quan tâm của khán giả với tình tiết gay cấn. Bà Young Soon và Kang Ho không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh nông trại nuôi heo của gia đình bốc cháy. Điều đáng ngờ là các cửa ra vào của nông trại bị khóa lại. Vì sự an toàn của mẹ, Kang Ho đã phá cửa sổ và đẩy mẹ ra ngoài trước. Khi đang định nhảy qua cửa sổ để ra ngoài thì ngọn lửa bùng lên khiến anh ngã nhào xuống nền nhà. Trong khi nằm mơ màng sau cú ngã, Kang Ho nghe thấy tiếng của người bố đã khuất gọi mình hãy thức dậy.

Người mẹ tồi của tôi tập 12: Kang Ho mơ màng nghe thấy tiếng người bố đã khuất gọi mình hãy thức dậy. (Ảnh: JTBC)

Trong khi bà Young Soon và những người hàng xóm không khỏi lo lắng cho Kang Ho, Mi Joo dường như đã bất chấp mọi nguy hiểm để lao vào đám cháy cứu anh chàng. Ngọn lửa có lẽ đã thiêu đốt đi nông trại nuôi heo của mẹ con Kang Ho. Đôi mắt của anh có sự thay đổi sau vụ cháy đáng ngờ này. Liệu sự cố cháy nông trại có khiến Kang Ho phục hồi trí nhớ?



Điều khiến những người yêu quý Kang Ho không khỏi lo lắng khi cảnh sát thông báo bắt anh vì tình nghi anh sát hại cô Hwang Soo Hyun. Sự thật nhân vật cô thư ký Hwang Soo Hyun còn sống hay đã chết? Liệu Kang Ho có gặp "trái đắng", bị bắt vì tội sát hại Hwang Soo Hyun?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 12 lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc trên đài JTBC.

Liệu sự cố cháy nông trại có khiến Kang Ho phục hồi trí nhớ? (Ảnh: JTBC)