Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 4, Hae In chủ động hôn Hyun Woo sau khi cô uống rượu cùng Eun Seong. Sau đó, Hyun Woo đã thành công xóa được dòng tin nhắn từ chị gái ruột gửi cho Hae In đề cập đến chuyện anh muốn ly hôn vợ.

Đáng chú ý trong tập phim này hé lộ quá khứ cặp đôi Hong Hae In - Baek Hyun Woo từng hạnh phúc khi biết tin có con đầu lòng. Thậm chí, cả hai đã tất bật chuẩn bị phòng cho con. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì khiến con của cặp đôi mất con. Dù vậy, Hae In và Hyun Woo vẫn luôn nhớ về con. Cụ thể, khi Hae In dùng ngày dự sinh làm mật khẩu điện thoại của mình thì Hyun Woo vẫn giữ bức tranh và một ngôi sao trên trần nhà. Anh cũng ở trong căn phòng từng được cả hai dự định dành cho con nhỏ.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 4: Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) lo lắng khi không liên lạc được với bà xã Hae In (Kim Ji Won đóng). (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)



Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 4 là cảnh Hae In trở về quê nhà của Hyun Woo để giúp bố chồng tranh cử chức trưởng làng thành công. Việc bà xã về quê giúp bố chồng khiến Hyun Woo không khỏi ngỡ ngàng. Anh lập tức trở về quê tìm gặp Hae In. Tuy nhiên, Hyun Woo đi tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy Hae In đâu. Cuối cùng, anh tìm thấy vợ trong tình trạng đầu gối bị thương, trang phục lấm lem. Hyun Woo đã tức giận hỏi Hae In lý do cô lại biến mất.

Trước câu hỏi của chồng, Hae In nói rằng cô chỉ đi dạo quanh nhà và không muốn bị đối xử như một người bệnh. Phản ứng của Hae In khiến Hyun Woo chán nản bỏ đi. Cuối cùng, Hae In đã rơi nước mắt và thú nhận với chồng: "Thực ra, em không nhớ gì cả. Em đang đứng trước cổng rồi bỗng nhiên em nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, em đã rất sợ hãi". Ngay lập tức, Hyun Woo ôm Hae In vào lòng an ủi. Cặp đôi không kìm được những giọt nước mắt.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5: Kim Ji Won khó tha thứ dù Kim Soo Hyun dằn vặt đau khổ?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5 lên sóng vào tối mai (23/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Hyun Woo đã chở Hae In trên xe đạp về nhà. Anh đã chăm sóc vết thương cho vợ.

Dù Hyun Woo và các thành viên trong gia đình đã khéo léo dặn dò nhau không nên đề cập vấn đề ly hôn của cặp đôi, nhưng cuối cùng chuyện này bất ngờ bị một người phụ nữ nói đến. "Ly hôn có gì đâu. Cô cũng muốn ly hôn mà", người này nhắn nhủ Hyun Woo trước sự chứng kiến của Hae In và gia đình. Mối quan hệ giữa Hyun Woo - Hae In trở lên căng thẳng dù trước đó cặp đôi đã có sự sẻ chia, quan tâm đến đối phương nhiều hơn.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5: Hae In ngỡ ngàng khi phát hiện bí mật chồng muốn ly hôn. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Ở diễn biến khác, Eun Seong Hyun chủ động tiếp cận, an ủi Hae In ngay trước mặt Hyun Woo. Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5, bệnh tình của Hae In chuyển biến xấu khi cô được thông báo rằng, số lượng bạch cầu xuống mức rất thấp. Hae In quyết tâm tìm mọi cách để duy trì sự sống. "Dù có phải lật tung thế giới, em cũng phải tìm ra con đường sống", Hae In khẳng định.

Khi Hae In ra nước ngoài để chữa bệnh, Hyun Woo dằn vặt đau khổ. Anh khóc nức nở và nhận ra rằng mình nên ở bên vợ trong lúc Hae In chống chọi với bệnh tật.

Liệu Eun Seong Hyun có thành công xen vào giữa vợ chồng Hyun Woo - Hae In? Hae In có thể chữa khỏi bệnh không?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 23/3 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5: Chị gái Hyun Woo từng muốn Hae In chia tay với em trai. (Nguồn clip: (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)