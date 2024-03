Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3: Kim Soo Hyun bị phát hiện "đâm sau lưng" Kim Ji Won?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2, Hae In nói với ông xã Baek Hyun Woo về việc cô mắc bệnh nan y. Theo lời bác sĩ, Hae In chỉ có thể sống được khoảng 3 tháng. Biết được thông tin này, Baek Hyun Woo không khỏi ngỡ ngàng. Anh yêu cầu Hae In đi khám lại một lần nữa để xác nhận xem có đúng vợ bị bệnh hay không. Thực tế, nhân vật do Kim Soo Hyun đóng không buồn vì chuyện vợ bị bệnh. Thậm chí, Hyun Woo còn vui mừng ra mặt vì chỉ sau 3 tháng nữa anh sẽ được giải thoát khỏi gia đình vợ mà không cần phải ly hôn.

Hae In cũng chọn cách giữ bí mật về bệnh tình của mình với gia đình tài phiệt. Cô không muốn vì vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh, thừa kế tài sản của gia đình. Phía Hyun Woo dành sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn cho Hae In. Anh tặng hoa, tự tay bóc tôm và tìm hiểu về bệnh tình của Hae In. Hành động của Hyun Woo khiến Hae In không khỏi nghi ngờ chồng có mục đích khác.

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2, Kim Soo Hyun đóng vai Baek Hyun Woo (bên phải) và Kim Ji Won (đóng vai Hong Hae In) cùng đi săn trong rừng. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2 là cảnh đại gia đình Hae In - Hyun Woo trong chuyến đi săn cùng với Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) - người có tính cách khó lường, đồng thời là tình cũ của Hae In. Trong khi Hyun Woo đi tìm kiếm vợ trong rừng thì Eun Seong đã tiến vào khu vực đi săn thú của vợ chồng anh. Chứng kiến cảnh Eun Seong đang nhắm tới một chú nai rừng thì Hyun Woo bất ngờ nổ súng ngăn cản.

Ở diễn biến khác, bệnh tình của Hae In tái phát khi cô gặp ảo giác và bị một con lợn rừng tấn công. Ngay lập tức, Hyun Woo xuất hiện kịp thời, hạ gục con thú và giải cứu Hae In.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3: Kim Soo Hyun có bị phát hiện "đâm sau lưng" Kim Ji Won?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3 lên sóng vào tối nay (16/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Hae In không khỏi rung động sau khi cô được ông xã giải cứu kịp thời. Không những vậy, Hyun Woo còn bế vợ trên tay và xử lý vết thương cho Hae In. Hành động của Hyun Woo khiến Hae In băn khoăn hỏi nữ thư ký: "Phụ nữ vẫn rung động khi nhìn chồng mình sau 3 năm kết hôn có phải bình thường không?".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3: Hae In nhớ lại khoảnh khắc được ông xã giải cứu kịp thời. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Eun Seong đã hỏi thẳng Hae In về chuyện tình cảm giữa vợ chồng cô. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trước thắc mắc của Hae In, nữ thư ký không khỏi ngạc nhiên và cho rằng, bà xã của Hyun Woo "có vấn đề về tâm lý". Đáng chú ý trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3, Eun Seong đã hỏi thẳng Hae In về việc cô có thực sự tin rằng Hyun Woo yêu mình hay không. Trước câu hỏi này, Hae In khẳng định, cô tin chồng mình. Phía Hyun Woo khi chứng kiến cảnh Hae In và Eun Seong trò chuyện, cười nói riêng với nhau khiến anh bức xúc. "Tôi chưa từng bị khó chịu vì nụ cười của ai như thế", Hyun Woo bộc bạch.

Dù khẳng định với Eun Seong về việc luôn tin tưởng Hyun Woo, nhưng Hae In cũng thẳng thắn tuyên bố với ông xã rằng sẽ loại bỏ bất cứ ai phản bội hay đâm sau lưng mình. Liệu Hae In có phát hiện ra chuyện Hyun Woo có ý định ly hôn? Hyun Woo sẽ phải đối phó thế nào với tình cũ của vợ?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 16/3 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 3: Hae In rung động sau khi cô được ông xã giải cứu kịp thời. (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)



Bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) có sự tham gia của Kim Soo Hyun, Kim Ji Won và dàn sao Hàn đình đám như: Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nội dung phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) xoay quanh chuyện tình yêu như cổ tích, ly kỳ và hài hước của cặp đôi do Kim Soo Hyun (đóng vai Baek Hyun Woo) và Kim Ji Won (đóng vai Hong Hae In). Ban đầu, chuyện tình cảm của cả hai được khen ngợi là "tình yêu thế kỷ" nhưng dần bị rạn nứt trong khoảng thời gian 3 năm họ về chung một nhà. Nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của Hae In và Hyun Woo không hạnh phúc vì sự khác biệt về địa vị, gia thế, quan điểm sống...



Sau khi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) lên sóng được 2 tập đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo Nielsen Korea, rating trung bình của phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2 đạt 8,7%, đánh dấu mức tăng vọt gần 3% so với tập đầu tiên (đạt 5,9% trên toàn Hàn Quốc).