Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won vừa lên sóng đã hút lượng xem "khủng"

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) vừa lên sóng đã hút lượng xem "khủng"

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 9/3 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Kim Ji Won (đóng vai Hong Hae In) - nữ tổng tài của tập đoàn Queens và chồng cô là Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) - Giám đốc pháp lý của tập đoàn này.

Nội dung bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) xoay quanh cặp đôi Hae In và Hyun Woo. Chuyện tình cảm của cả hai những ngày đầu đẹp như truyện cổ tích ngọt, nhưng dần bị rạn nứt sau 3 năm họ về chung một nhà. Nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của Hae In và Hyun Woo không hạnh phúc bởi vì sự khác biệt về địa vị, gia thế, quan điểm sống...

Bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) với sự tham gia của cặp diễn viên đình đám Kim Ji Won (đóng vai Hong Hae In) và Kim Soo Hyun (Baek Hyun Woo). (Ảnh: tvN drama)

Trong khi Baek Hyun Woo trưởng thành ở vùng quê yên bình, bố mẹ làm nông nghiệp, chăn nuôi bò thì cô nàng Hong Hae In được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn của Hàn Quốc, là cấp trên của chồng trong công việc. Không những vậy, Hyun Woo còn chịu sự chèn ép, áp lực từ phía các thành viên trong gia đình vợ. Những bất đồng trong công việc cũng là lý do khiến cặp chồng trẻ ngày càng xa cách nhau.

Sau tất cả, nhân vật do Kim Soo Hyun quyết định ly hôn. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi Hong Hae In đột ngột thông báo về việc cô bị bệnh nan y, chỉ có thể sống được 3 tháng ngay trước thời điểm chồng chuẩn bị đề nghị ly hôn. Thông tin này đã khiến Hyun Woo dẹp bỏ ý định ly hôn với Hae In. Cảm xúc vui buồn của Hyun Woo đan xen khi anh sắp được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân không mang đến cho mình hạnh phúc. Đây cũng là khoảng thời gian Hyun Woo nhìn nhận lại tình cảm của mình dành cho vợ. Sự xuất hiện của Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) - người có tính cách khó lường, đồng thời là tình cũ của Hae In càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối hơn.

Theo Nielsen Korea, bộ phim tình cảm lãng mạn Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đã thu hút lượng xem "khủng" sau khi hai tập bộ phim lên sóng. Cụ thể, rating trung bình của phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2 đạt 8,7%, đánh dấu mức tăng vọt gần 3% so với tập đầu tiên (đạt 5,9% trên toàn Hàn Quốc). Điều này cho thấy bộ phim của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Diễn xuất của Kim Soo Hyun trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) khiến khán giả thích thú. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears)

Bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) do Kim Hee Won và Jang Young Woo đạo diễn. Phim đánh dấu màn tái hợp của biên kịch Park Ji Eun và Kim Soo Hyun sau bộ phim đình đám Vì sao đưa anh tới - bộ phim do Kim Soo Hyun từng đảm nhận vai chính. Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) ngoài cặp đôi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won còn có sự tham gia của dàn sao Hàn như: Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook…

Trong khi Kim Soo Hyun khắc họa thành công nhân vật Baek Hyun Woo hiền lành, nhún nhường thì nữ diễn viên Kim Ji Won mang đến hình ảnh quý cô Hong Hae In quyền lực, quyến rũ. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trong tập 2 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) lên sóng vào tối Chủ nhật (ngày 10/3) vừa qua với tình tiết Hae In phát hiện mình bị bệnh, cô chỉ có thể sống được khoảng 3 tháng. Biểu cảm và thái độ của Baek Hyun Woo khi biết tin vợ bị bệnh nhận được sự quan tâm của khán giả.



Ban đầu, anh bất ngờ trước tin bà xã chỉ còn sống được 3 tháng. Nhưng thực tế, nhân vật do Kim Soo Hyun đóng không hề buồn, thậm chí, anh còn vui mừng ra mặt vì chỉ sau 3 tháng nữa có thể thoát khỏi gia đình vợ mà không cần phải ly hôn. Trong tập 2 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), Hyun Woo còn khẩn thiết yêu cầu Hae In đi khám lại một lần nữa để xác nhận xem có đúng là cô bị bệnh hay không.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) trên đài tvN vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần vào lúc 21 giờ 10 phút (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 2: Kim Soo Hyun "yêu lại từ đầu" khi biết Kim Ji Won khi chỉ còn 3 tháng để sống?. (Nguồn clip: tvN drama)