Mr World Vietnam 2024 hé lộ dàn thí sinh có thành tích "khủng", học trò của Kỳ Duyên - Minh Triệu nổi bật nhất?

Thí sinh được yêu thích nhất The Face 2023 tiếp tục thi Mr World Vietnam 2024

Theo BTC Mr World Vietnam cho biết, thí sinh Phạm Tuấn Ngọc chính thức tham gia "đường đua" Mr World Vietnam 2024. "Với tôi, Mr World Vietnam 2024 là cơ hội để tôi có thể mang hình ảnh quê hương Hải Phòng tới bạn bè trong nước và xa hơn là hình ảnh của Việt Nam ra quốc tế. Tôi luôn mong muốn mang lại những điều tích cực cho cộng đồng, đại diện cho thế hệ trẻ của Việt Nam tri thức, năng động, nhiệt huyết, luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước", Phạm Tuấn Ngọc bày tỏ.

Phạm Tuấn Ngọc - học trò của Kỳ Duyên và Minh Triệu tại The Face 2023 xác nhận tiếp tục ghi danh tại Mr World Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ với Dân Việt về thứ hạng mong muốn tại Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc cho biết, anh quyết tâm đặt mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng cuộc thi năm nay để giành tấm vé đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Mr World 2024 (Nam vương Thế giới).

Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà từng theo học.

Trước khi ghi danh Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc từng sở hữu thành tích đáng nể khi là "Nam vương kép" trong hai cuộc thi của Đại học Kinh tế Quốc dân, gồm: Glamour – Sinh viên thanh lịch NEU và Mr&Miss – Gương mặt sinh viên 2019.

Trong thời gian theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Phạm Tuấn Ngọc làm Phó bí thư Liên Chi đoàn Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019; Lớp trưởng chi đoàn tiếng Anh thương mại 59A. Ngoài ra, Phạm Tuấn Ngọc còn nhận giấy khen Đoàn viên xuất sắc, Sinh viên tiêu biểu Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và được vinh danh là 1 trong 10 sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019.

Ngoài gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo và nụ cười tỏa nắng, Phạm Tuấn Ngọc còn giỏi võ, múa đao, kiếm, côn... và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, guitar, sáo và trống.

Tuấn Ngọc dừng chân ở Top 8 The Face Vietnam 2023 cùng giải Thí sinh được yêu thích nhất. (Ảnh: BTC)



Năm 2023, Tuấn Ngọc tham gia chương trình người mẫu The Face Vietnam, vào đội của huấn luyện viên Kỳ Duyên - Minh Triệu. Chia sẻ về Tuấn Ngọc thời điểm tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2023, huấn luyện viên Kỳ Duyên từng nhận định: "Bạn ấy (Tuấn Ngọc - PV) có thể trở thành Quán quân The Face Vietnam".

Kết quả, Tuấn Ngọc dừng chân ở Top 8 chung cuộc và đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất. Cùng năm, Tuấn Ngọc giành giải Người mẫu của năm và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu bên cạnh công việc người mẫu.

Ngoài sở hữu gương mặt điển trai, Phạm Tuấn Ngọc có phong cách thời trang trẻ trung, cá tính. (Ảnh: FBNV)

Mr World Vietnam 2024 hé lộ dàn thí sinh có thành tích đáng nể: Thầy giáo dạy tiếng Anh, Á quân Ngôi sao Fitness sinh viên 2019...

Ngoài Phạm Tuấn Ngọc, BTC Mr World Vietnam hé lộ hồ sơ của dàn thí sinh có thành tích đáng nể. Trong đó có Nguyễn Hồng Hà sinh năm 1997 đến từ Ninh Thuận, hiện là giáo viên tiếng Anh. Một số thành tích của Hồng Hà thời sinh viên bao gồm: Đại sứ của trường Đại học Quốc tế, đảm nhiệm vị trí Student Leader vào năm 2018, 2019; đạt chứng chỉ giảng dạy quốc tế Tesol (96/100); Head Teacher Cống hiến 2023 và nhận học bổng toàn phần Trao đổi Văn hóa 2017 Đại học Ubon Ratchatthani, Thái Lan. Ngoài ra, Hồng Hà còn đại diện Việt Nam ở các hội nghị quốc tế: ASEAN Student Forum 2019 Malaysia, ASEAN Youth Engagement Summit 2019 Philippines, ASEAN Youth Engagement Forum 2020 Singapore.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hà sinh năm 1997 đến từ Ninh Thuận, hiện là giáo viên tiếng Anh. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về công việc giáo viên tiếng Anh, Nguyễn Hồng Hà cho biết: "Hằng ngày đứng trên bục giảng, tôi thấy rất rõ tiềm năng tươi sáng của các em, những tài năng có thể thay đổi cả một thế giới xung quanh. Tôi mong quý phụ huynh thấu hiểu và tâm lý hơn với các em, ủng hộ các em phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thể thao...

Với các bạn trẻ, hãy biết rằng chẳng có ai quy định thước đo nào cho tài năng của mỗi cá nhân. Hãy lên tiếng vì bản thân, ngừng cam chịu, tự tin sải bước và va chạm. Các bạn sẽ thấy chúng ta thật sự có quá nhiều điều để khám phá. Mong các bạn mỗi ngày đều vui vẻ, theo đuổi ước mơ của chính mình".

Nguyễn Văn Hoàng sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng ngoại hình nổi trội. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 2002, đến từ Đồng Nai. Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Mr World Vietnam 2024, Văn Hoàng cho biết, anh muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Được biết, Nguyễn Văn Hoàng từng đạt giải Á quân Ngôi sao Fitness sinh viên 2019; Quán quân Fitness New Việt và Mr Hutech.

Trước khi tham gia "đường đua" Mr World Vietnam 2024, Duy Hiếu từng tham gia gameshow truyền hình và sải bước trên các sàn diễn thời trang. (Ảnh: BTC)



Thí sinh Nguyễn Hoàng Duy Hiếu (sinh năm 2001) từng đạt nhiều thành tích đáng nể về hình thể như: Giải thưởng huấn luyện viên sở hữu hình thể đẹp nhất khóa đào tạo HLV K20; Giải thí sinh đạt chuẩn 3; Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi PT Star mở rộng 2022...

Ngoài ra, Duy Hiếu từng tham gia gameshow truyền hình và sải bước trên các sàn diễn thời trang: Winter Fashion Festival 2022; Lễ hội áo dài TP.HCM 2023; Festival nghề truyền thống Huế 2023…

Theo chàng trai gốc Đồng Nai cho biết, anh mong muốn tham gia cuộc thi Mr World Vietnam 2024 để được học tập, rèn luyện và mang những giá trị cốt lõi, nhân văn của bản thân đến mọi người.

Thí sinh Nguyễn Đăng Đức cho biết, anh muốn chinh phục ngôi vị cao nhất tại Mr World Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)



Thí sinh Nguyễn Đăng Đức sinh năm 2000, đến từ Bình Phước, tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại trường Đại học Kinh tế TPHCM với GPA 3.55/4.

Trước khi ghi danh tại Mr World Vietnam 2024, Đăng Đức sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ như: Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh cấp tỉnh 2016; Giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2018; Học bổng khuyến khích học tập tại trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2018, 2019, 2020. Đáng chú ý, năm 2019, Đăng Đức đạt Giải nhì cuộc thi Nét đẹp Quân phục - Đoàn Hội Quản trị UEH năm 2019. Anh chàng gốc Bình Phước từng là Phó ban Sự kiện cuộc thi Du Lịch và Cuộc sống 2019.

Theo Đăng Đức chia sẻ, mục tiêu của anh đến với Mr World Vietnam 2024 là chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi năm nay. "Tôi tin rằng hành trình ở cuộc thi sẽ giúp tôi có thể hoàn thiện, phát triển bản thân hơn và đặc biệt là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người", Đăng Đức chia sẻ với PV Dân Việt.