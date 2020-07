Phim "Tà Năng - Phan Dũng" tung poster ám ảnh, gây xôn xao vì nhắc nhớ tai nạn của phượt thủ

Hình ảnh phượt thủ Thi An Kiện trong một chuyến đi

Vào tháng 5/2018, Thi An Kiện và 6 người bạn tổ chức trekking cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Nhóm xuất phát từ Tà Năng, khi cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích.

Mọi người tổ chức tìm kiếm bạn phượt nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã nhờ các nhóm phượt cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm. Hơn một tuần, cả trăm người cùng chó nghiệp vụ, flycam đã tìm Kiện tại Tà Năng và phát hiện thi thể Kiện. Căn cứ vào các vật dụng mà Kiện mang theo, người nhà và bạn bè của nạn nhân xác định đây chính là phượt thủ mất tích tại Tà Năng hôm 12/5.

Công an TP.HCM dẫn báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết theo kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu, ngành chức năng xác định nạn nhân Thi An Kiện được tìm thấy tại tầng thứ 4 của thác Lao Phào. Nguyên nhân tử vong do ngã từ trên cao xuống nước, ngất lịm và không hồi tỉnh. Do tử vong và nằm dưới nước khoảng một tuần, thi thể nạn nhân đã biến dạng.



"Tà Năng - Phan Dũng" - taeser trailer 1

Cách đây không lâu, bộ phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam "Tà Năng – Phan Dũng" tung ra đoạn teaser đầu tiên đầy kịch tính và ám ảnh về cảnh diễn viên ăn ếch sống, và gần đây tiếp tục là teaser poster thứ hai đầy ẩn ý.

Nhận vật chính của "Tà Năng - Phan Dũng" tên là Kiên được cho là được xây dựng từ nguyên mẫu thật Thi An Kiện.

Bộ phim điện ảnh sinh tồn tâm lý giật gân của đạo diễn Trần Hữu Tấn, do ProductionQ sản xuất. Từ khi công bố dự án đến thời điểm hiện tại, những thông tin về bộ phim luôn được quan tâm và gây xôn xao vì ý tưởng và chất liệu tạo nên bộ phim đều là những thứ "lần đầu tiên" tại thị trường điện ảnh Việt Nam. Sau một thời gian im ắng, nhà sản xuất đã "thả thính" tiếp teaser poster thứ 2, hé mở một phần câu chuyện về dự án đặc biệt này.

"Tà Năng - Phan Dũng" - teaser trailer 2

Ở teaser poster thứ hai này, toàn bộ phần khung ngoài được bao trùm bởi tấm viền đen vằn vện, tạo cảm giác như đó là một tấm ảnh hay khung hình thất lạc đã cũ, được vùi chôn dưới đất từ rất lâu. Màu sắc tổng thể trong poster là màu xanh xám, có hơi hướm của những tấm phim X-Ray trong những bộ phim kinh dị đầy ám ảnh.

Ở chính giữa, tấm poster gây chú ý bởi dòng thông tin tìm kiếm người đi lạc: "Đây là hình ảnh cuối cùng của phượt thủ Kiên được nhìn thấy qua camera hành trình. Kiên đi lạc tại khu vực này đã nhiều ngày. Mọi nỗ lực tìm kiếm gần như vô vọng". Đây có thể là hình ảnh của tờ bướm tìm kiếm nạn nhân từ trong bộ phim, đồng thời điều này cũng hé lộ chính xác nhân vật trung tâm của bộ phim là Kiên - người đã xuất hiện trong teaser 1, đang cố gắng sinh tồn bằng cách nhai rêu và ăn ếch sống.

Ở phần còn lại là gương mặt của Kiên bị thương tích với background là một dòng thác lớn đang cuồn cuộn, bên cạnh là một con đường đầy bí ẩn. Liệu đây có phải là một cái "hint" về địa điểm đặc biệt nào đó ở Tà Năng – Phan Dũng không?

Nhân vật Kiên trong "Tà Năng - Phan Dũng" trong một bức ảnh hậu trường.

Ở phía dưới lại có dòng chữ "Dựa trên những sự kiện có thật". Điều này không khỏi làm công chúng tiếp tục tò mò về tuyên bố của nhà sản xuất trước nghi vấn liệu bộ phim "Tà Năng – Phan Dũng" có kể về câu chuyện tai nạn của Thi An Kiện vào tháng 5/2018 hay không.

Mọi thông tin xung quanh bộ phim vẫn rất nhỏ giọt, ngoài teaser đầu tiên và tấm teaser poster này hầu như không có bất cứ thông tin ngoài lề nào cả. Chính vì lẽ đó, lại càng làm cho bộ phim này trở nên hấp dẫn và bí ẩn hơn trong mắt khán giả.

Liệu những thông tin phía trên đã đủ tiết lộ hết ẩn ý được cài cắm trong bộ phim này hay chưa? Hay còn sót lại điều gì cần những cặp mắt tinh ý phải khám phá nữa? Với phong cách làm phim và cách giấu đi những cái "hint" đã có từ bộ phim "Bắc Kim Thang" lúc trước, chắc chắn người xem sẽ cần một đôi mắt tinh tường để khám phá thêm những điều thú vị ở bộ phim sinh tồn này.

"Tà Năng – Phan Dũng" được xem như là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về đề tài sinh tồn. Bộ phim được truyền cảm hứng từ những chuyến đi của chính đạo diễn Trần Hữu Tấn và những người bạn trên các cung đường hùng vĩ của núi rừng Việt Nam.

Và cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng dài hơn 55km nổi tiếng chính là nơi mà ý tưởng về bộ phim đã được ra đời. Từ sự choáng ngợp đầy diệu kỳ đến những hiểm nguy khó lường đang chực chờ ở mỗi bước chân phượt thủ đều được đạo diễn, một trekker chính hiệu của Tà Năng - Phan Dũng lưu giữ và đặt vào tác phẩm.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày 16/10/2020. Với sự góp mặt của các diễn viên Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh, Thùy Dương, Lê Quang Vinh, Nguyễn Phước Lộc, NSƯT Hữu Châu, Kiều Trinh, Bích Hằng, Hưng Võ...