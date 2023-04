Mới đây, kênh truyền hình Channel 4 đã công bố sẽ phát sóng một loạt các chương trình mới, trong đó có bộ phim tài liệu dài ba tập về cuộc chiến pháp lý nổi tiếng giữa Johnny Depp và Amber Heard có tên là "Depp V Heard". Bộ phim sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cuộc kiện tụng phỉ báng năm ngoái, trong đó nam diễn viên của loạt phim "Cướp biển vùng Caribbean" đã giành chiến thắng.

Bộ phim này do Bitachon365 và Empress Films sản xuất, kết hợp các cảnh tại tòa án, nguồn tin, phỏng vấn đã có sẵn và nội dung được tạo bởi dư luận để làm sáng tỏ một số khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc phiên tòa. Emma Cooper, người từng được đề cử giải BAFTA với "The Mystery of Marilyn Monroe" sẽ đạo diễn bộ phim.

Phim về cuộc chiến pháp lý giữa Amber Heard và Johnny Depp lên sóng

Phiên tòa giữa Amber Heard và Johnny Depp lên phim. (Ảnh: IT).

Vụ kiện về tội phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard là một cuộc chiến pháp lý diễn ra tại Tòa án Cấp cao Anh vào năm 2020. Johnny Depp kiện Amber Heard về việc phỉ báng sau một bài viết của tờ Washington Post. Trong đó, Amber Heard tuyên bố bị bạo hành gia đình mà không đề cập đến tên Johnny Depp.

Johnny Depp cho rằng, bài viết này ngụ ý rằng anh là "kẻ đánh vợ" và gây tổn hại đến sự nghiệp của anh. Nam diễn viên cũng cung cấp bằng chứng về các tin nhắn và đoạn ghi âm trong đó Amber Heard thừa nhận đã tấn công Johnny Depp. Phía Amber Heard phủ nhận các cáo buộc và cung cấp bằng chứng của riêng mình, bao gồm hình ảnh vết thương của cô và các nhân chứng chứng kiến về sự bạo hành. Sau đó, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Amber Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Sau một phiên tòa kéo dài ba tuần, thẩm phán đã ra phán quyết nghiêng về Johnny Depp. Thẩm phán cũng cho rằng, Amber Heard không phải là nạn nhân của bạo lực gia đình và Johnny Depp đã phải chịu tổn thất uy tín đáng kể do những cáo buộc này.

Ngôi sao 59 tuổi thắng ba cáo buộc phỉ báng và được bồi thường 10,35 triệu USD. Trong khi đó, Amber Heard thắng một trong ba tuyên bố về tội phỉ báng và nhận được 2 triệu USD tiền bồi thường. Sau khi trừ số tiền 2 triệu USD mà Johnny Depp phải trả cho mình, Heard còn phải trả cho chồng cũ 8,35 triệu USD.

Vụ việc đã được báo chí rộng rãi đưa tin và gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về bạo lực gia đình và các yếu tố quyền lực trong mối quan hệ. Phiên tòa cũng gây chú ý vì những phát hiện về mối quan hệ nhiều sóng gió của cặp đôi này và các vấn đề về lạm dụng chất kích thích.