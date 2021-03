Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm nơi nào mà cả làng cùng làm nghề chỉ 1 nghề?

Tại các mô hình, Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của hội viên nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền núi. Mô hình sản xuất thuốc Nam Ba Vì, mô hình trồng chè VietGAP Ba Trại đều là những mô hình đặc sắc trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đối với những kiến nghị của Hội ND 7 xã miền núi huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính yêu cầu Hội ND huyện Ba Vì cần tổng hợp, đề xuất Hội ND TP Hà Nội phối hợp với các sở, ngành để tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân huyện Ba Vì nói chung và hội viên nông dân 7 xã miền núi nói riêng. Đối với Hội ND Ba Vì, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính đề nghị trong năm 2021 phấn đấu xây dựng 1 mô hình chuỗi giá trị.